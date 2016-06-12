«اگر شبی از شبهای زمستان مسافری» بازخوانی و بررسی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه اندیشمندان علوم انسانی، نشست بارخوانی و بررسی رمان «اگر شبی از شبهای زمستان مسافری» نوشته ایتالو کالوینو روز پنجشنبه ۲۷ خرداد در قالب سی و سومین نشست از سری نشست های ادبیات ملل برگزار می شود.

این برنامه با حضور مژگان مهرگان مترجم آثار کالوینو و موراویا، مصطفی عليزاده و احسان عسکریان برگزار خواهد شد.

نشست بازخوانی و بررسی رمان «اگر شبی از شبهای زمستان مسافری» ساعت ۱۷ روز پنجشنبه ۲۷ خرداد در خانه اندیشمندان علوم انسانی واقع در خیابان نجات الهی نبش خیابان ورشو برگزار می شود.

جلسات بازخواني ادبيات ملل، با هدف بازخوانی متون داستانی ماندگار سایر ملل و لذت از رمان خوانی و ترویج فرهنگ کتابخوانی در پنجشنبه هاي آخر هر ماه برگزار می گردد و شرکت در جلسه برای عموم علاقمندان ادبیات داستانی و کتابخوان ها آزاد است.