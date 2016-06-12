به گزارش خبرنگار مهر، برانکو ایوانکوویچ سپر تهاجمی خودش را با بیشترین نفرات ممکن پر کرده و در حال تکمیل کردن آن است. به لیست بلند بالای عناصر هجومی پرسپولیس دقت کنید: امیری، احمدزاده، عالیشاه، علیپور، ساسان انصاری، شاید طارمی و یا دو مهاجم کروات که خود برانکو روی آنها اصرار دارد تعداد مهاجمان این تیم را بسیار زیاد می کند.

برانکو در این منطقه ترافیک شدیدی ایجاد کرده است، او قصد دارد رقابت را به اوج برساند و کاری کند که مهاجمان این تیم برای قرار گرفتن در ترکیب اصلی تیم همه وجودشان تمرین و رقابت کنند.

این البته که دیدگاه خوبی است و کسی که نتواند خودش را با این دیدگاه هماهنگ کند باید از فوتبال حرفه‌ای برود اما کنترل را هم سخت می‌کند ضمن اینکه پرسپولیس سال گذشته بیشترین ضربه را از دفاع خورد و نه از حمله.

برانکو البته در باشگاه‌های بزرگی کار کرده و مربی تیم ملی ایران هم بوده است اما به هر حال آنچه تیم او را موفق کرده بود، یک دست بودن تیم بود و اینکه جانشین‌ها معمولا با اصلی‌ها تفاوت زیادی نداشتند.

در هر صورت پرسپولیس کار را خوب جلو می‌برد و در نقل و انتقالات تقریبا کارش را تمام کرده و به نظر می رسد برانکو رقابت را در این تیم به اوج خود حداقل در بخش تهاجمی خواهد رساند و شاید این تهاجمی‌ترین تیم تاریخ پرسپولیس هم باشد البته به شرط مدیریت درست.