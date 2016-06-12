تشدید اختلاف زنگنه با مدیران نفتی/مدیرعامل شرکت ملی نفت رفتنی شد

به گزارش خبرنگار مهر، بیژن زنگنه وزیر نفت تا ساعاتی دیگر با صدور حکمی، رکن‌الدین جوادی مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران را تغییر و علی کاردر معاون شرکت ملی نفت را به عنوان جایگزین وی منصوب خواهد کرد.

بر این اساس به دلیل بالا گرفتن اختلافات رکن‌الدین جوادی و بیژن زنگنه بر سر برخی از مسائل جدید ساختاری شرکت ملی نفت ایران، این جابه‌جایی در بدنه بزرگترین شرکت نفتی ایران انجام خواهد شد.

با اعمال تغییرات جدید ساختاری در شرکت ملی نفت ایران، یکسری معاونت‌های جدید در سطح این شرکت به دستور بیژن زنگنه وزیر نفت ایجاد شده که این تغییرات جدید ساختار با انتقاد برخی از مدیران ارشد صنعت نفت کشور همراه شده است.

از این رو پیش بینی می‌شود پس از صدور حکم جدید مدیرعامل شرکت ملی نفت، تغییرات جدید مدیریتی در شرکت ملی نفت ایران و وزارت نفت اعمال شود که از سید محسن قمصری مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران به عنوان یکی از مدیران رفتنی این مجموعه یاد می‌شود.

در همین حال، قرار است به زودی تغییراتی نیز در هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران انجام شود. از سوی دیگر، گفته می‌شود با وجود اختلاف نظرهای میان جوادی و زنگنه، مدیرعامل فعلی شرکت ملی نفت به عنوان معاون جدید نظارت بر منابع هیدروکربوری وزیر نفت منصوب شود؛ پیشنهادی که جوادی تاکنون آن را نپذیرفته است.

اختلافات وزیر نفت با برخی از معاونان وی در طول چند ماه گذشته تشدید شده است به طوری‌که سال گذشته هم عباس شعری‌مقدم که دوره بازنشستگی وی توسط وزیر نفت تمدید شده بود، با صدور حکمی غیر منتظره برکنار و خانم مرضیه شاهدایی به عنوان مدیرعامل جدید شرکت ملی صنایع پتروشیمی و معاون وزیر نفت جایگزین وی شده بود.

در این بین وزیر نفت در طول چند هفته گذشته تاکنون در پاسخ به از انتقادهای مطرح شده از سوی مدیران و معاونان خود در وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران، تاکید کرده است که تمامی مدیران باید تابع تصمیمات وزیر باشند.