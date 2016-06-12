به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل اوقاف وامور خیریه آذربایجان‌شرقی، حجت‌الاسلام احمد جباری یکشنبه در این خصوص اظهار کرد: در این طرح برنامه‌هایی از جمله پاسخ‌گویی به مسائل دینی، مشاوره دینی، بیان نکاتی در مورد وقف و همچنین ماه مبارک رمضان برگزار می‌شود.

وی افزود: در طول ماه مبارک رمضان نیز هر روز بعد از نماز ظهر، یک جزء از قرآن در مسجد حاجی کاظم شهرستان آذرشهر تلاوت و نمازهای صبح، ظهر و عصر هر روز به صورت جماعت برگزار شده و در خلال آن نیز سخنرانی و برنامه‌های مختلف فرهنگی اجرا می‌شود.

حجت‌الاسلام جباری با اشاره به اینکه طرح نشاط معنوی نیز مقارن با ماه مبارک رمضان شده است، بیان کرد: این طرح نیز در بقعه صالحه‌خاتون برای دانش‌آموزان این شهرستان برگزار شده که شامل کلاس‌های قرآنی، تجوید، مفاهیم و همچنین اردوی تفریحی مذهبی می‌باشد.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان آذرشهر گفت: این طرح هم‌زمان با ماه مارک رمضان شروع شده است و بعد از آن نیز در طول تعطیلات تابستانی ادامه خواهد داشت و همچنین محفل انس با قرآن نیز در طول ماه مبارک رمضان برای مردم این شهرستان برگزار می‌شود.

وی تاکید کرد: ماه مبارک رمضان ماهی پر از فضیلت و بخشش است و ظرفیت بسیار خوبی در جهت تعالیم معارف دینی برای جوانان دارد؛ از این‌رو می‌توان از این فرصت در جهت اشاعه‌ی این فرهنک غنی و مقدس بهره مناسب را برد.