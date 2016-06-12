۲۳ خرداد ۱۳۹۵، ۱۳:۱۱

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان آذرشهر:

طرح ضیافت الهی در بقعه‌ صالحه‌خاتون شهرستان آذرشهر برگزار می شود

آذرشهر - رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان آذرشهر از برگزاری طرح ضیافت الهی در بقعه‌ی صالحه‌خاتون شهرستان آذرشهر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل اوقاف وامور خیریه آذربایجان‌شرقی، حجت‌الاسلام احمد جباری یکشنبه در این خصوص اظهار کرد: در این طرح برنامه‌هایی از جمله پاسخ‌گویی به مسائل دینی، مشاوره دینی، بیان نکاتی در مورد وقف و همچنین ماه مبارک رمضان برگزار می‌شود.

وی افزود: در طول ماه مبارک رمضان نیز هر روز بعد از نماز ظهر، یک جزء از قرآن در مسجد حاجی کاظم شهرستان آذرشهر تلاوت و نمازهای صبح، ظهر و عصر هر روز به صورت جماعت برگزار شده و در خلال آن نیز سخنرانی و برنامه‌های مختلف فرهنگی اجرا می‌شود.

حجت‌الاسلام جباری با اشاره به اینکه طرح نشاط معنوی نیز مقارن با ماه مبارک رمضان شده است، بیان کرد: این طرح نیز در بقعه صالحه‌خاتون برای دانش‌آموزان این شهرستان برگزار شده که شامل کلاس‌های قرآنی، تجوید، مفاهیم و همچنین اردوی تفریحی مذهبی می‌باشد.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان آذرشهر گفت: این طرح هم‌زمان با ماه مارک رمضان شروع شده است و بعد از آن نیز در طول تعطیلات تابستانی ادامه خواهد داشت و همچنین محفل انس با قرآن نیز در طول ماه مبارک رمضان برای مردم این شهرستان برگزار می‌شود.

وی تاکید کرد: ماه مبارک رمضان ماهی پر از فضیلت و بخشش است و ظرفیت بسیار خوبی در جهت تعالیم معارف دینی برای جوانان دارد؛ از این‌رو می‌توان از این فرصت در جهت اشاعه‌ی این فرهنک غنی و مقدس بهره مناسب را برد.

