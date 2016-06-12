فروش سیگار با اخذ پروانه خرده فروشی مجاز است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌اصغر رمزی گفت: دستورالعمل صدور پروانه خرده فروشی محصولات دخانی و سیگار از چند ماه قبل به اتحادیه های یاد شده ابلاغ گردیده است و واحدهای صنفی مشمول و واجد شرایط طی چند ماه اخیر در سراسر کشور اقدام به دریافت پروانه خرده‌فروشی محصولات دخانی نموده‌اند و سامانه الکترونیکی بر خط اصناف به نشانی iranianasnaf.ir به عنوان درگاه ورود، پذیرش و ثبت نام برای دریافت پروانه خرده‌فروشی فعال است.

وی با توجه به نزدیک شدن زمان تعیین شده برای برخورد دستگاه های نظارتی و بازرسی با فروشندگانی که پروانه توزیع محصولات دخانی و سیگار را ندارد، تاکید کرد: علیرغم اطلاع رسانی های صورت گرفته از طریق اتحادیه‌های ذیربط و دستگاههای مربوطه حداکثر تا پایان خردادماه جاری متقاضیان واجد شرایط می‌توانند نسبت به دریافت پروانه خرده‌فروشی محصولات دخانی اقدام نمایند، زیرا از اول تیرماه سالجاری با عرضه کنندگان سیگار و محصولات دخانی غیرمجاز به شدت برخورد خواهد شد.

رئیس مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور تصریح کرد: از جمله شرایط صدور پروانه خرده فروشی محصولات دخانی فاصله حداقل ۱۰۰ متری واحد صنفی از مراکز آموزشی، ورزشی و فرهنگی است و در صورت دریافت پروانه خرده‌فروشی محصولات دخانی توسط واحد صنفی، اگر اقدام به فروش سیگار به افراد زیر ۱۸سال و یا فروش سیگار به صورت نخی و یا فروش سیگار قاچاق بدون تصویر و پیام بهداشتی شود، با اولین گزارش رسمی دستگاههای نظارتی و بازرسی، پروانه یاد شده باطل می‌‌گردد و دیگر برای آن واحد صنفی پروانه خرده‌فروشی محصولات دخانی صادر نخواهد شد.