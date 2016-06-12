به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، سیدحسین داودی گفت: باید اضطراب و استرس مردم در اورژانس حل شود ؛ رعایت حقوق بیماران مدنظر کارکنان شاغل در اورژانس باشد. بهترین خدمات در اورژانس ارائه شود. بهترین نیروهای بیمارستان از جمله پرستار، بهیار، بیماربر و ... باید در اورژانس مشغول بکار شوند؛ حتی اگر نیاز باشد دوره های آموزشی نحوه برخورد با بیمار برای کارکنان برگزار شود، تا بیماران در کنار تحمل درد نگرانی دیگری نداشته باشند.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان تصریح کرد: توسعه اورژانس بیمارستان شهید محمدی در اولویت برنامه های بیمارستان قرار خواهد گرفت؛ لذا در همین راستا سایر بیمارستان های استان تقویت خواهد شد، تا بار مراجعه به بیمارستان شهید محمدی بندرعباس کمتر شود.

داودی ابراز داشت: مهمترین رویکرد اجرایی دولت برنامه تحول نظام سلامت است و ما باید در جهت کمک و به سرانجام رساندن این طرح ملی قدم برداریم. در تمام دوره ها، در هیچ دولتی و بدون توجه به گرایش های سیاسی به اندازه دولت یازدهم از بخش سلامت حمایت نشده است.

دکتر داودی اظهار داشت: بیمارانی که در بخش اورژانس بستری موقت می شوند باید ظرف مدت شش ساعت تعیین تکلیف شوند. لذا باید برای کاهش بار اورژانس و مدیریت بستری اقداماتی در این خصوص صورت گیرد.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان عنوان کرد: وظیفه اصلی بخش اورژانس رسیدگی به بیماران بدحالی است که در وضعیت اورژانسی قرار دارند؛ و فرایند تریاژ، هم از لحاظ کیفیت و هم از نظر بهره برداری منابع، یک مرحله حیاتی در روند پذیرش بیمار در ورود به اورژانس است و نقش مهمی در تامین رضایت بیماران دارد .

دکتر داودی گفت: با توجه به کمبود تخت های ویژه در بیمارستانها سعی بر این است برای توسعه و افزایش تخت های ویژه در استان بر اساس اولویت اقدامات لازم صورت پذیرد .