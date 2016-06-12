دیدار نمایندگان مجلس انگلیس با بشار اسد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ساندی تلگراف، این سفر در فصل بهار و به دعوت دمشق انجام شده و در جریان آن یک لوح فشرده (سی دی) حاوی نام و اطلاعات تروریست های خارجی حاضر در سوریه به این دو نمانیده انگلیسی که از حزب محافظه کار (حزب حاکم انگلیس) بوده اند تحویل داده شده است.

در این لوح اسامی ۲۵ شهروند انگلیسی وجود دارد که حکومت اسد می‌گوید این افراد به داعش پیوسته‌ و تاکنون ۱۴ تن از آن‌ها کشته شده‌اند. از بین کشته شدگان دو برادر هستند که ساکن شهر برایتون انگلیس بوده و دو سال پیش به سوریه سفر کرده‌اند.

اما بقیه اسامی که تعدادشان ۱۱ مورد است همچنان زنده هستند. در میان سایر نام های موجود در این لوح نام پنج زن دیده می شود که در رأس‌ آنها «خدیجه دار» است که دولت سوریه معتقد است اولین زن خارجی است که به داعش پیوسته است.

از جمله دیگر زنانی که نامشان در این لیست آمده «سالی جونز» است که به اسلام گرویده و مادر دو بچه است.

این لیست همچنین شامل نام هایی چون «محمد اموازی» یا «جان جهادی» معروف به جلاد داعش است که در حمله آمریکا در نوامبر گذشته کشته شد.

در بخشی از این گزارش آمده است: در لوح ارائه شده به نمایندگان انگلیسی نام «عمر بکیر» نیز دیده می شود. «بکیر» زاده سوریه بوده اما ۱۰ سال قبل در لبنان به اتهام ترویستی بازداشت و زندانی شده است. وی پیش از ترک سوریه شبکه ای گسترده از افراطیون حاضر در انگلیس را تهیه کرده و با آنها در ارتباط بوده است.