مراسم تودیع و معارفه مدیرکل دفتر وزارتی ارشاد برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، «علی جنتی» وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی صبح امروز یکشنبه ۲۳ خرداد در مراسم تودیع و معارفه مشاور وزیر و مدیر کل دفتر وزارتی با تاکید بر این مطلب ضمن تبریک ایام ماه مبارک رمضان، گفت: امیدوارم در این ماه انس بیشتری با قرآن داشته باشیم و بر فهم و تفکر در آن بیشتر تلاش کنیم.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: مهمترین فضیلتی که پیامبر اسلام (ص) بر آن تاکید داشته‌اند، دوری از گناه است و در اجتناب از آن نیز به ویژه در ماه رمضان بیشتر باید تلاش داشت.

جنتی با اشاره به دیگر سفارشات حضرت محمد (ص) در ماه رمضان، ادامه داد: دستگیری تهی دستان و از کارافتادگان، رسیدگی به خویشاوندان و توجه به صله رحم، افطار دادن روزه داران، خوش اخلاق بودن و ... از جمله مواردی است که پیامبر (ص) بر آنها تاکید داشته‌اند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه انضباط در کارها و نظم و مسئولیت پذیری در فعالیت‌ها و وظایف محوله از جمله ضروریاتی است که همگان باید در آن اهتمام داشته باشند، بر سرعت در کارها تاکید کرد و در پایان نیز از زحمات محمدعلی منفرد مدیر کل سابق دفتر وزارتی قدردانی و سید محمدرضا موالی زاده را به عنوان مشاور وزیر و مدیر کل حوزه وزارتی معرفی کرد.

در این مراسم جمعی از معاونین، مشاورین، مدیران و کارکنان حوزه وزارتی حضور داشتند.