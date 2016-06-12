به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی استانداری کردستان، حسین فیروزی در جلسه کارگروه توسعه دولت الکترونیکی استان کردستان گفت: در پنجره واحد سرمایه گذاری همواره یکی از خواسته ها سرعت بخشیدن به انجام فرآیندهای اداری است واین مهم جز با استقرار دولت الکترونیک فراهم نمی شود.

وی سرعت درانجام کارهای اداری را فاکتور اصلی در جذب سرمایه گذاری اعلام کرد و اظهارداشت: با توجه به برنامه و چشم انداز ۱۴۰۴ باید به سرعت اجرای دولت الکترونیک در استان مورد توجه جدی قرار بگیرد.

وی با انتقاد از مدیران دستگاه های اجرایی که مکاتبات کارگروه توسعه دولت الکترونیکی را جدی نمی گیرند، افزود: ضروری است گارگاه های آموزشی برای مدیران و کارشناسان ادارات در راستای توجیه این امر مهم برگزار شود.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندارکردستان بیان کرد: برگزاری دوره های آموزشی با کیفیت باید تغیر رفتار مدیران در راستای اجرای دولت الکترونیک را به دنبال داشته باشد.

وی یکی از آسیب های دستگاه های اجرایی استان و مدیران را اتلاف وقت عنوان و اضافه کرد: توسعه دولت الکترونیک و به رسمیت شناختن آن بسیاری از معظلات را حل و در وقت مدیران و کارشناسان صرفه جویی می کند.

فیروزی تکریم ارباب رجوع، سلامت اداری و افزایش بهره وری را از جمله فواید دولت الکترونیک دانست و اظهار داشت : عدم مراجعه مردم به ادارات و انجام کارهای آنان در کمترین زمان مصداق عینی تکریم ارباب رجوع است.

وی عنوان کرد : با اجرای کامل دولت الکترونیکی در کردستان انضباط بر دستگاه های اداری حاکم واولویت انجام کارها بر طبق برنامه و اصول پیش می رود