۲۳ خرداد ۱۳۹۵، ۱۴:۱۱

معاون مقابله با عرضه و امور بین ‌الملل ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور:

سال گذشته ۶۱۸ تن مواد مخدر در کشور کشف شد

سنندج - معاون مقابله با عرضه و امور بین ‌الملل ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور گفت: سال گذشته در استان های مختلف کشور در مجموع ۶۱۸ تن انواع مواد مخدر کشف شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله هادی نژاد ظهر یکشنبه در نشست شورای مبارزه با مواد مخدر استان کردستان اظهار داشت: این مقدار کشفیات از قاقچیان و توزیع کنندگان مواد مخدر در مقایسه با سال قبل نشان از ۱۲ درصد افزایش است.

وی افزود: ۱۰ درصد از مواد مخدر کشف شده شامل ۵۰ تن آن سال گذشته با همکاری نیروهای مرزبانی و سایر ارگان ها در گلوگاه های مرزی از قاچاقچیان کشف و ضبط شده است.

معاون مقابله با عرضه و امور بین ‌الملل ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور بیان کرد: در شش ماه گذشته بیش از ۴۲ هزار معتاد کارتن خواب و بی خانمان در کشور شناسایی شده است.

هادی نژاد یادآور شد: از این تعداد معتاد کارتن خواب و بی خانمان ۱۵ هزار نفر در تهران و بقیه در استان های مختلف کشور شناسایی شدند و باید با برنامه ریزی مناسبی ساماندهی شوند.

وی ادامه داد: در بین معتادان تهران نیز شش هزار معتاد به دلیل اعتیاد بالا و زمان طولانی اعتیاد امکان بازگشت دوباره به خانواده های خود را نداشتند و از بین معتادان جمع آوری شده تهران هزار نفر معتاد زن بودند و از بین آنها هم ۷۰۰ نفر مجهول مکان و بدون خانواده بودند.

معاون مقابله با عرضه و امور بین ‌الملل ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور گفت: این تعداد معتاد کارتن خواب جدا از کسانی هستند که در کمپ های ترک اعتیاد کشور نگهداری می شوند و هنوز از خانواده های خود ترد نشده و همچنان در محیط خانه و محل کار خود حضور دارند.

هادی نژاد اظهار داشت: همچنین از بین معتادان جمع آوری شده تهران بیش از پنج هزار و ۳۰۰ نفر در کمپ های درمان و ترک اعتیاد نگهداری شدند تا دوباره به مرحله پاکی و حضور در جامعه برسند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود افزود: در خصوص هماهنگی دستگاه های مختلف برای مقابله با ورود مواد مخدر به داخل مرزهای کشور هماهنگی هایی لازم انجام شده و مبادی ورودی کشور از طریق هوایی و زمینی به صورت کامل رصد می شود و در مناطق جنوبی نیز هماهنگی برای مقابله با ورود مواد مخدر از مرزهای دریایی انجام می شود.

معاون مقابله با عرضه و امور بین ‌الملل ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور بیان کرد: در بحث مواد مخدر صنعتی و پیش ساز نیز با همکاری و هماهنگی های انجام شده دستگاه های مختلف کشور عرصه قاچاقچیان مواد مخدر پیش ساز نیز بسیار تنگ تر شده و به همین خاطر قیمت این مواد در کشور در یک سال گذشته افزایش چهار برابری داشته است.

هادی نژاد یادآور شد: در مرزهای رسمی نیز قاچاق مواد مخدر از طریق ترانزیت، قاچاق چمدانی و معابر مرزی با تجهیز شدن پایانه ها به دستگاه های پیشرفته رصد می شود و از ورود این گونه مواد پیش ساز به کشور جلوگیری می شود.

وی در بخش پایانی سخنان خود ادامه داد:استان کردستان از لحاظ مواد مخدر پیش ساز جزو استان های پاک کشور به شمار می آید و با توجه به اینکه این استان علاوه بر مرز مستقیم با عراق در مجاورت استان آذربایجان غربی و مرزهای کشور عراق قرار دارد احتمال ورود این مواد از این استان نیز وجود دارد.

