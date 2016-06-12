سال گذشته ۶۱۸ تن مواد مخدر در کشور کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله هادی نژاد ظهر یکشنبه در نشست شورای مبارزه با مواد مخدر استان کردستان اظهار داشت: این مقدار کشفیات از قاقچیان و توزیع کنندگان مواد مخدر در مقایسه با سال قبل نشان از ۱۲ درصد افزایش است.

وی افزود: ۱۰ درصد از مواد مخدر کشف شده شامل ۵۰ تن آن سال گذشته با همکاری نیروهای مرزبانی و سایر ارگان ها در گلوگاه های مرزی از قاچاقچیان کشف و ضبط شده است.

معاون مقابله با عرضه و امور بین ‌الملل ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور بیان کرد: در شش ماه گذشته بیش از ۴۲ هزار معتاد کارتن خواب و بی خانمان در کشور شناسایی شده است.

هادی نژاد یادآور شد: از این تعداد معتاد کارتن خواب و بی خانمان ۱۵ هزار نفر در تهران و بقیه در استان های مختلف کشور شناسایی شدند و باید با برنامه ریزی مناسبی ساماندهی شوند.

وی ادامه داد: در بین معتادان تهران نیز شش هزار معتاد به دلیل اعتیاد بالا و زمان طولانی اعتیاد امکان بازگشت دوباره به خانواده های خود را نداشتند و از بین معتادان جمع آوری شده تهران هزار نفر معتاد زن بودند و از بین آنها هم ۷۰۰ نفر مجهول مکان و بدون خانواده بودند.

معاون مقابله با عرضه و امور بین ‌الملل ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور گفت: این تعداد معتاد کارتن خواب جدا از کسانی هستند که در کمپ های ترک اعتیاد کشور نگهداری می شوند و هنوز از خانواده های خود ترد نشده و همچنان در محیط خانه و محل کار خود حضور دارند.

هادی نژاد اظهار داشت: همچنین از بین معتادان جمع آوری شده تهران بیش از پنج هزار و ۳۰۰ نفر در کمپ های درمان و ترک اعتیاد نگهداری شدند تا دوباره به مرحله پاکی و حضور در جامعه برسند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود افزود: در خصوص هماهنگی دستگاه های مختلف برای مقابله با ورود مواد مخدر به داخل مرزهای کشور هماهنگی هایی لازم انجام شده و مبادی ورودی کشور از طریق هوایی و زمینی به صورت کامل رصد می شود و در مناطق جنوبی نیز هماهنگی برای مقابله با ورود مواد مخدر از مرزهای دریایی انجام می شود.

معاون مقابله با عرضه و امور بین ‌الملل ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور بیان کرد: در بحث مواد مخدر صنعتی و پیش ساز نیز با همکاری و هماهنگی های انجام شده دستگاه های مختلف کشور عرصه قاچاقچیان مواد مخدر پیش ساز نیز بسیار تنگ تر شده و به همین خاطر قیمت این مواد در کشور در یک سال گذشته افزایش چهار برابری داشته است.

هادی نژاد یادآور شد: در مرزهای رسمی نیز قاچاق مواد مخدر از طریق ترانزیت، قاچاق چمدانی و معابر مرزی با تجهیز شدن پایانه ها به دستگاه های پیشرفته رصد می شود و از ورود این گونه مواد پیش ساز به کشور جلوگیری می شود.

وی در بخش پایانی سخنان خود ادامه داد:استان کردستان از لحاظ مواد مخدر پیش ساز جزو استان های پاک کشور به شمار می آید و با توجه به اینکه این استان علاوه بر مرز مستقیم با عراق در مجاورت استان آذربایجان غربی و مرزهای کشور عراق قرار دارد احتمال ورود این مواد از این استان نیز وجود دارد.