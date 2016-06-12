عامل فروش داروی غیر مجاز در فضای مجازی در ایلام دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از از پایگاه خبری پلیس، سرگرد علی عباسی کسانی گفت: در پی رصد کارشناسان پلیس فتا در فضای مجازی، صفحه ای در شبکه اجتماعی اینستاگرام شناسایی شد که در آن انواع دارو های غیر مجاز از جمله متادون به فروش می رسید.

وی افزود: با توجه به ممنوعیت فروش دارو در فضای مجازی، با هماهنگی مراجع قضایی، موضوع در دستور کار کارشناسان این پلیس قرار گرفت.

رئیس پلیس فضای تولید وتبادل اطلاعات فرماندهی انتظامی استان ایلام تصریح کرد: کارشناسان پلیس فتا پس از بررسی های لازم و تحقیقات فنی صورت گرفته توانستند عامل اصلی صفحه اینستاگرامی فروش داروی غیر مجاز را در اقدامی غافلگیرانه دستگیر کنند.

سرگرد عباسی کسانی یادآور شد: متهم پس از رویارویی با شواهد فنی به بزه خود اعتراف و انگیزه خود را از فروش دارو های غیر مجاز، کسب دارمد در فضای مجازی عنوان داشت.

وی گفت: متهم در طی سه ماه فعالیت در شبکه های اجتماعی اینستاگرام و تلگرام میزان قابل توجهی ازدارو های غیر مجاز را به کاربران فضای مجازی استان فروخته است.

رئیس پلیس فضای تولید وتبادل اطلاعات فرماندهی انتظامی استان ایلام به کلیه شهروندان عزیز استان توصیه کرد: هر گز به افرادی که در شبکه های اجتماعی اقدام به فروش دارو می کنند اعتماد نکنند چرا که اکثر دارو های عرضه شده فاقد مجوز و یا تاریخ گذشته هستند لذا حتما دارو های مورد نیاز خود را از مراکز فروش مجاز و مورد تائید وزارت بهداشت و دارو خانه تهیه کنند.