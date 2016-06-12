تاکید نمایندگان بر لزوم انتقال پایتخت

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی تذکرت شفاهی نمایندگان به مسئولان اجرایی استماع شد.

مصطفی کواکبیان در تذکری گفت: تهران را آزاد کنید تا ایران آباد شود.

وی با برشمردن مشکلات تهران اظهار داشت: حاشیه‌نشینی، تخریب محیط زیست، ترافیک، کارتن‌خواب‌ها و آلودگی صوتی از مشکلات تهران است.

کواکبیان: لزوم انتقال پایتخت سیاسی- اداری از تهران

کواکبیان خواستار انتقال برخی پادگان های نظامی و مراکز جمعیتی به خارج از تهران شد و ادامه داد: پیش از این نیز اعلام کردیم که باید پایتخت سیاسی و اداری کشور جدا و از تهران منتقل شود، برای دستیابی به این آرزو باید گام هایی برداریم.

وی خواستار تشکیل کمیته ای خاص در استانداری تهران برای بررسی جوانب انتقال پایتخت شد.

انتقاد نماینده لنگرود از واردات برنج

در ادامه مهرداد لاهوتی، نماینده مردم لنگرود در مجلس با انتقاد از اظهارات مدیریت ساماندهی و توسعه تجارت وزارت جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: این مقام مسئول اعلام می کند که وزارت جهاد محدودیتی برای واردات برنج ندارد.

وی افزود: سالانه نیاز برنج مصرفی کشور ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تن است که ۲ میلیون تن آن در داخل تولید می شود و برای تامین ۴۰۰ هزار تن باقیمانده، ۳ میلیون تن برنج وارد می‌شود.

انتقاد نماینده سنندج از انتصاب مدیران غیربومی

در ادامه سیداحسن علوی، نماینده مردم سنندج با انتقاد از عملکرد دولت گفت: علی رغم گذشت بیش از ۳ سال از عمر دولت تدبیر، شعارها اجرایی نشده و تبعیض، فقر و عقب‌ماندگی در کردستان بیداد می کند.

وی تاکید کرد: چه کسی در آینده پاسخگوی شکل‌گیری کانون‌های خطر در کردستان خواهد بود.

نماینده مردم سنندج در مجلس شورای اسلامی خطاب به رئیس جمهور اظهار داشت: روزی فرمودید مدیران کردستان بومی خواهند بود، اما امروز آبدارچی‌های کردستان نیز از استان های دیگر می آیند. این مشکلات در آراء شما در انتخابات ریاست جمهوری تاثیرگذار خواهد بود.

نقوی‌حسینی: دولت با قطع حقوق‌های نجومی مدیران پاداش پایان خدمت فرهنگیان را بپردازد

در ادامه سیدحسین نقوی حسینی در تذکری به وزیر آموزش و پرورش و رئیس جمهور از عدم پرداخت پاداش پایان خدمت فرهنگیان انتقاد و اعلام کرد: جمع کثیری از فرهنگیان یکسال است که بازنشسته شده‌اند، اما یک ریال پاداش آنها پرداخت نشده است.

وی از دولت خواست از حقوق نجومی مدیران کاسته و پاداش پایان خدمت فرهنگیان را بپردازد.

نماینده مردم ورامین همچنین از تعطیلی کارخانه ارج و کارخانه قند ورامین انتقاد کرد و افزود: کارخانه کاله ۴۰۰ کارگر خود را اخراج کرده است.

نقوی‌حسینی تصریح کرد: چندین ماه قبل نسبت به مشکلات کارخانه قند و احتمال تعطیلی آن تذکر دادم، اما حتی یک نفر هم از دولت برای بررسی این موضوع با بنده تماس نگرفت.

در پاسخ به این تذکر پزشکیان توضیح داد: تلاش می کنیم تذکرات را در هیات رئیسه پیگیری کرده و نتایج آن را به نمایندگان اعلام کنیم.