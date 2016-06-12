خبرگزاری مهر - گروه استانها، اسما محمودی: استان کرمان دارای حجم قابلتوجهی از اراضی مرتعی و طبیعتی بکر است که علیرغم تصور عمومی دارای حجم قابلتوجهی از پوشش جنگلی کشور است بهطوریکه بسیاری از ذخیرهگاههای جنگلی نادر کشور ازجمله انار شیطان، کهور و جنگلهای عمانی و جنگلهای بادامکوهی و بنه در این استان خودنمایی میکنند.
از سوی دیگر در کرمان که بخش قابلتوجهی از اراضی استان بهخصوص در شمال کرمان بیابانی است وجود حتی یک درخت نعمتی محسوب میشود که حفظ و حراست آن از مهمترین وظایف مسئولان و مردم برای تداوم حیات در استان است.
هرسال با آغاز فصل گرما در استان کرمان و حضور گردشگران در مناطق خوش آبوهوای استان کرمان و برافروختن آتش در عرصههای طبیعی جهل و بیتوجهی گردشگران دامان طبیعت استان را میگیرد اما هرسال با آغاز فصل گرما در استان کرمان و حضور گردشگران در مناطق خوش آبوهوای استان کرمان و برافروختن آتش در عرصههای طبیعی جهل و بیتوجهی گردشگران دامان طبیعت استان را میگیرد و خسارتهای قابلتوجهی به منابع محدود استان وارد میشود.
در آخرین دست از این موارد پنج هکتار از جنگلهای بکر منطقه چشمه عونی بلورد براثر آتشسوزی افراد ناشناسی طعمه حریق شد.
هرچند این اولین دست از این حوادث در استان کرمان نیست اما آغازی بر آتشسوزیهای جنگلها و مراتع استان کرمان در سال جاری است و هشدارها در خصوص جلوگیری از آغاز تراژدی جدید را در استان کرمان پررنگتر میکند.
در این حادثه که براثر برافروختن آتش توسط افراد ناشناسی روی داد که برای گردشگری و تفریح در ماه رمضان در این منطقه حضور یافته بودند آتشسوزی گسترشیافته و موجب از بین رفتن حدود پنج هکتار از پوشش گیاهی منطقه میشود.
صعبالعبور بودن منطقه و کمبود امکانات اطفا حریق نیز سبب میشود شعلههای آتش درزمانی اندک گسترش یابد و هکتارها جنگل را از بین ببرد.
درنهایت آتشسوزی با کمک مردم محلی و مأموران یگان حفاظت منابع طبیعی و کارگران معدن چهار گنبد خاموش میشود و اما آنچه از این حادثه برجای ماند صدها درخت بادامکوهی و گونههای بینظیر گیاهی و جانوری است که از بین رفته است.
فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی سیرجان در گفتگو با مهر اظهار داشت: پس از اطلاعرسانی در خصوص این حادثه در کوتاهترین زمان ممکن گروههای یگان حفاظت در منطقه حضور یافتند و کار اطفاء آغاز شد.
۵۰۰ درخت و ۷۵ هزار بوته جنگلی خاکستر شد
اسکندر تردست تصریح کرد: متأسفانه در این حادثه بخش قابلتوجهی از گونههای بینظیر گیاهی از بین رفته است.
وی افزود: دشت بلورد از ذخیرهگاههای بکر و غنی گیاهی در استان کرمان است که از ارزش زیستمحیطی و اکولوژیکی بسیار بالایی برخوردار است.
وی گفت: آتشسوزی در این منطقه ۵۰۰ درخت بادامکوهی و ۷۵ هزار بوته گیاهی را از بین برده است و خسارت برجایمانده نیز قابلتوجه است.
خلأهای قانونی و عدم مجازات مسببان این آتشسوزیها موجب میشود مردم حساسیت کمی در خصوص جلوگیری از بروز آتشسوزیها داشته باشند وی همچنین از بروز آتشسوزی دیگری در منطقه و خسارت به چهار هکتار پوشش گیاهی دشت بلورد خبر داد.
تردست از مردم و گردشگران خواست با توجه به خشک شدن برگهای پوشش گیاهی به گرم شدن هوا از آتشافروزی در این مناطق جدا خودداری کنند.
محمد کسمایی ازجمله فعالان محیطزیست استان کرمان است و آغاز فصل گرما و افزایش حضور مردم در طبیعت را آغاز تراژدی جدید برای طبیعت کرمان دانست و در گفتگو با خبرنگار مهر به مردم هشدار داد که از آتش روشن کردن در طبیعت خودداری کنند.
وی گفت: خلأهای قانونی و عدم مجازات مسببان این آتشسوزیها موجب میشود مردم حساسیت کمی در خصوص جلوگیری از بروز آتشسوزیها داشته باشند.
وی گفت: در صورت روشن کردن آتش در طبیعت و خاموش نکردن آن بعد از رفتن گردشگران با وزش کوچکترین بادی آتش مجدد شعلهور میشود و خشک شدن برگهای درختان و گرمای هوا آتش را در زمان اندکی گسترش میدهد.
سناریوهای آتش سوزی در طبیعت کرمان
کسمایی افزود: در این آتشسوزیها سه سناریو وجود دارد؛ اول اینکه برخی افراد به دنبال سودجویی و تصرف زمینهای دولتی هستند که اقدام به آتش افروختن عمدی میکنند، دوم اینکه گردشگران از روی جهل و سهلانگاری اقدام به روشن کردن آتش میکنند و سوم اینکه خشکسالیهای گسترده و گرم شدن شدید هوا و وزش باد موجب شعلهور شدن آتش میشود.
وی گفت: در اکثر موارد نیز صعبالعبور بودن عرصههای طبیعی و عدم وجود راه دسترسی و امکانات مناسب سبب گسترش آتش و از بین رفتن بخش قابلتوجهی از عرصههای طبیعی میشود.
وی ادامه داد: در طول سال و با آغاز تابستان بارها شاهد بروز چنین حوادثی هستیم که روند نظم اکوسیستم را به هم میزند و احیای مجدد چنین ذخیرهگاههای گیاهی نیز سالها طول میکشد.
محمد جهانشاهی، معاون گردشگری میراث فرهنگی استان کرمان در گفتگو با مهر اظهار داشت: مهمترین عامل بروز آتشسوزی در طبیعت بیتوجهی گردشگران و آتشافروزی است.
طبیعتگردی یکی از شاخههای مهم جذب گردشگر در اقتصاد گردشگری است و مهمترین زمینه توسعه این صنعت نیز در ابتدا فرهنگسازی برای حفظ و نگهداری از طبیعت است وی افزود: طبیعتگردی یکی از شاخههای مهم جذب گردشگر در اقتصاد گردشگری است و مهمترین زمینه توسعه این صنعت نیز در ابتدا فرهنگسازی برای حفظ و نگهداری از طبیعت است.
جهانشاهی افزود: ما همیشه برای معرفی مکانهای گردشگری و طبیعتگردی با دغدغه مواجه میشویم و این نگرانی وجود دارد که با حضور گردشگران مناطق بکر از بین بروند و دستخوش آسیب شوند.
معاون میراث فرهنگی استان کرمان گفت: باید قبل از حضور گردشگران در طبیعت فرهنگسازی کنیم و اجازه ندهیم طبیعت در آتش جهل عدهای بسوزد.
این فعال گردشگری خواستار ورود دستگاههای فرهنگی و رسانهها برای افزایش آگاهیهای جامعه شد و افزود: از سوی دیگر به دلیل دورافتاده بودن این مناطق به نظر میرسد باید برای تجهیز پایگاههای حفاظت محیطزیست نیز اقدامات ویژه انجام شود و همچنین مردم محلی نیز در خصوص اطفای حریق آموزشهای لازم را ببینند.
وی نیز از مسئولان خواست مجازات قابلتوجهی را برای افرادی که مسبب این حوادث میشوند در نظر بگیرند و با اجرای این قوانین و رسانهای کردن آنها حساسیت لازم را در جامعه به وجود آورند.
کرمان با وجود محدودیت منابع جنگلی و گیاهی اما طی سالهای اخیر شاهد افزایش تعداد حوادث بروز آتش سوزی در عرصه های جنگلی است و در سال جاری نیز نگرانی ها در خصوص افزایش موارد آتش سوزی شدت گرفته است.
نظر شما