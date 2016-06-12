اعلام شرایط تحت کفالت قرار دادن والدین از سوی بیمه شدگان

به گزارش خبرگزاری مهر، برای تحت پوشش قرار گرفتن والدین و برخورداری آنها از خدمات این سازمان، می بایست سن پدر ٦٠سال تمام و مادر ٥٥ سال تمام باشد.

تامین معاش پدر و مادر بعهده بیمه شده باشد و از هیچ سازمانی مستمری دریافت نکنند و یا به تشخیص کمیسیون پزشکی موضوع ماده ٩١ این قانون از کارافتاده باشند.

همچنین، در زمان ارائه تقاضای کفالت برای والدین، آنها بیمه شده سازمان تامین اجتماعی نباشند.

همچنین والدین بیمه شده برای تحت پوشش قرار گرفتن، مشمول سایر صندوق های بیمه و بازنشستگی از نظر پرداخت حق بیمه یا کسور بازنشستگی و یا دریافت حقوق و مستمری نباشد.

بیمه شده برای تحت تکفل قرار دادن والدین بیمه شده، اصل و تصویر شناسنامه وکارت ملی والدین را به هنگام مراجعه به شعبه مربوطه به همراه داشته باشند.