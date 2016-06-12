به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران، دومین جلسه بررسی و تبیین برنامه‌های اقتصاد مقاومتی با حضور برزین ضرغامی مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران، حسن نیا نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی، معاونین و مدیران ستادی در محل این اداره کل در تهران برگزار شد.

برزین ضرغامی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران گفت: با توجه به تاکید مقام معظم رهبری در خصوص اجرایی کردن اقتصاد مقاومتی ضروری است تمام ارکان و فعالیت‌های فرهنگ و هنر به کار گرفته شود تا نسبت به فرهنگسازی اقتصاد مقاومتی اقدام لازم صورت گیرد.

وی در ادامه گفت: فعالیت‌های فرهنگ و هنر و دینی ظرفیت بسیار بالایی است که با برنامه‌ریزی درست می‌تواند تاثیر به سزایی در اجرایی کردن مفاهیم و برنامه‌های اقتصاد مقاومتی داشته باشد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان افزود: باید مبنای فعالیت‌ها در اقتصاد مقاومتی واگذاری و مشارکت با محوریت تمامی رشته‌های فرهنگ و هنر باشد.

بر پایه این گزارش، طراحی نشان اقتصاد مقاومتی، بهره گیری از ظرفیت رویدادها و آثار فرهنگی و هنری و رسانه ای برای افزایش و جلب مشارکت هماهنگی در حمایت از تولید ملی و اصلاح الگوی مصرف، تربیت و ترویج مدیریت جهادی حمایت از مطالعات و پژوهش، از جمله مباحثی بود که جهت تحقق شعار سال مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.