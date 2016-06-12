اتمام عملیات اجرایی تونل شماره ۵ راه آهن میانه-اردبیل

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود نصرآزادانی ضمن اعلام این خبر گفت: تونل شماره ۵ راه‌آهن میانه- اردبیل در قطعه ۲- الف به طول ۶۲۱ متر در محدوده شهرستان میانه در مناطق کوهستانی با خاک سست و ریزشی واقع شده است که حفاری این تونل در شرایط ویژه با زمان ایستایی بسیار کوتاه و با استفاده از تحکیمات موقت، قاب‌های فولادی و در بعضی مناطق با تزریق مواد تحکیمی همراه بوده است.

وی افزود: این تونل در در منطقه‌ای با جنس خاک بسیار ضعیف تا متوسط قرار گرفته است. حفاری تونل شماره ۵ با توجه به خاک منطقه می بایستی در ۲ مرحله فوقانی و تحتانی انجام شود.

معاون ساخت و توسعه راه‌آهن، بنادر و فرودگاه‌ها ضمن اشاره به نصب تجهیزات به منظور سنجش حرکات تونل خاطر نشان کرد: در مناطق بسیار حساس قبل از حفاری عملیات فورپولینگ انجام شده است و پس از حفاری با کار گذاشتن قاب فلزی و بتن پاشی یا همان شاتکریت نسبت به تحکیم موقت و مقطعی تونل در محل حفاری اقدام شده است.

نصرآزادانی افزود: با اتمام عملیات لایننیگ بتنی نهایی تونل با استفاده از دو دستگاه قالب از محل بحرانی تونل به طرف دو سر تونل در آخر اردیبهشت ماه سالجاری، عملیات اجرایی به پایان رسید.

معاون ساخت وتوسعه راه‌آهن، بنادر و فرودگاه‌ها با اشاره به پیشرفت فیزیکی کل پروژه اظهار داشت: راه‌آهن میانه- اردبیل در بخش زیرسازی ۶۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و با توجه به وجود ۶۰ دستگاه تونل در این خط‌آهن به طول ۲۴ کیلومتر، حفاری ۱۷ کیلومتر از تونل‌ها نیز به پایان رسیده است.

وی طول این خط‌آهن را ۱۷۵ کیلومتر اعلام کرد و افزود: این پروژه از دو بخش میانه- فیروزآباد به طول ۷۹ کیلومتر با پیشرفت فیزیکی۵۶ درصد و فیروزآباد- اردبیل به طول ۹۶ کیلومتر با پیشرفت فیزیکی۸۳ درصد تشکیل شده و برای عملیات اجرایی به ۹ قطعه تقسیم شده است. پیشرفت کل محور با احتساب عملیات روسازی شامل بالاست، ریلگذاری، علایم و ارتباطات و ساختمان ایستگاه‌ها در حدود ۵/۴۳ درصد است.

نصرآزادانی در خصوص مزایای این خط‌آهن اشاره کرد: راه‌آه میانه- اردبیل موجب اتصال استان اردبیل به شبکه ریلی کشور می‌شود. تسهیل مراودات اقتصادی میان استان اردبیل و استان‌های مجاور، ایجاد سیستم حمل و نقل روان، سریع و ایمن، ارتباط با کارخانه ذوب آهن و استان‌های جنوبی کشور از دیگر مزایای این پروژه است. وی اعتبار هزینه شده برای این پروژه را ۳ هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال عنوان کرد و اظهار داشت: به منظور اتمام این طرح ۹هزار میلیارد ریال اعتبار مورد نیاز است.