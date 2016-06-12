استفاده ازظرفیت مناطق برای افزایش پوشش دوره پیش دبستانی درخوزستان

به گزارش خبرنگار مهر، فرج الله خبیر ظهر امروز یکشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش خوزستان در سالن جلسات استانداری گفت: آموزش و پرورش استان خوزستان در توسعه پوشش دوره پیش دبستانی رشد قابل توجهی را از نظر كمی داشته است. البته در كیفیت آموزشی نیز پیشرفت هایی حاصل شده كه شاهد تأثیرات خوب آن در كاهش تكرار پایه دانش آموزان مقطع ابتدایی هستیم ولی این آموزش ها اگر تداوم داشته باشد كماكان در سایر مقاطع نیز اثر خواهند گذاشت.

وی افزود: پیش بینی شده كه ۱۰۷ هزار دانش آموز پایه اول ابتدایی را در سال تحصیلی آینده داشته باشیم ولی باید به همین میزان هم در راستای توسعه دوره پیش دبستانی فعالیت كنیم تا میزان پوشش آن را از ۷۶ درصد افزایش دهیم.

سرپرست استانداری خوزستان تصریح كرد: اعلام شده كه استان های مازندران، گیلان و فارس درصد پوشش دوره پیش دبستانی بالاتری نسبت به استان دارند بنابراین باید رمز موفقیت چنین استان هایی را بررسی و از تجارب آنها در راستای افزایش درصد در استان خوزستان بهره مند شویم.

خبیر با اشاره به لزوم استفاده از ظرفیت مناطق مختلف خوزستان در راستای افزایش درصد پوشش دوره پیش دبستانی گفت: به عنوان نمونه شهرهایی مانند امیدیه، ماهشهر، دزفول، آبادان و خرمشهر كه ظرفیت های خوبی دارند باید دارای بالاترین درصد پوشش باشند.

وی پیشنهاد داد:‌ طرح ساماندهی مناطق حاشیه مصوب شده كه ردیف بودجه ای را هم برای اجرایی شدن آن در نظر گرفته اند، تلاش می كنیم تا از بودجه این طرح برای تخصیص اعتبار به پوشش دوره پیش دبستانی در خود مناطق حاشیه و محروم استفاده كنیم.

جذب ۳۵۰۰ نیروی جدید در آموزش و پرورش

سرپرست استانداری خوزستان خبر داد: در سال جاری سه هزار و ۵۰۰ نیروی جدید در آموزش و پرورش خوزستان جذب شدند كه در حوزه پیش دبستانی به كار گرفته خواهند شد.

خبیر با قدردانی از اقدامات خوب معاونت تربیت بدنی آموزش و پرورش خوزستان در راستای تقویت ورزش دانش آموزان عنوان كرد: فقر حركتی اثرات سوئی را بر جسم و متقابلا ذهن دانش آموزان خواهد گذاشت و برای همین بحث مقابله با فقر حركتی باید به صورت جدی در دستور كار قرار بگیرد.

وی بیان كرد: برای جلسه آینده شورای آموزش و پرورش خوزستان باید پروژه مهر را به عنوان دستور كار جلسه قرار بدهیم تا با استفاده از قابلیت ها، امكانت و ظرفیت دستگاه ها و شركت های مختلف، وضعیت بهتری را برای شروع تحصیلی سال آینده داشته باشیم.

سرپرست استانداری خوزستان یادآور شد: بخشی از نیازمندی های تقویت فضاهای ورزشی دانش آموزی از جمله تجهیزات را می توان در قالب پروژه مهر تأمین و برطرف كرد.

خبیر با انتقاد از ماده ۵۳ قانون گفت: متأسفانه این ماده قانونی هیچ الزام قانونی برای دستگاه اجرایی ایجاد نمی كند كه درصدی از بودجه عمرانی یا جاری خود را به ورزش دانش آموزی یا حتی ورزش همگانی اختصاص دهند. البته آموزش و پرورش هم باید برای استفاده از این ماده رایزنی هایی را انجام بدهد.

وی با انتقاد از قانون نویسان ادامه داد: كسانی كه در راستای ایجاد یك امكان قانون را می نویسند باید الزاماتی را هم درنظر بگیرند، در غیر صورت نباید آن را مصوب كنند. در حقیقت اگر قرار است بر روی قانونی امكان تصمیم گیری و بهره مندی درست نباشد نباید آن را تصویب كنند.

سرپرست استانداری خوزستان تأكید كرد: باز هم به مسئله زنگ ورزشی تأكید می كنم و باید جدی تر از سال گذشته به آن توجه شود چون مطمئنا این زنگ تأثیرات زیادی در رفع فقر حركتی دانش آموزان خواهد داشت.

فقر حرکتی دانش آموزان

خبیر اضافه كرد: بخشی از فقر حركتی دانش آموزان با زنگ ورزش و نوع رفتار معلمان ورزش ارتباط دارد.

وی در ارتباط با استفاده از ظرفیت های ورزشی سایر سازمان ها و شركت ها برای تقویت ورزش دانش آموزی گفت: اگر گزارش موثقی مبنی بر وجود ظرفیت ورزشی خالی سایر سازمان ها، شركت ها و ادارت وجود دارد می توان آن را به شورا ارائه داد تا با ادارات متبوع در راستای استفاده بهینه از این ظرفیت ها به منظور تقویت دانش آموزی رایزنی هایی را داشته باشیم.

سرپرست استانداری خوزستان در پایان با تأكید بر در دستور كار قرار دادن دوباره تكمیل استخر بعثت اهواز و استخر نیمه كاره مسجدسلیمان گفت: متأسفانه در یك بازه زمانی پروژه های بسیاری شروع به كار كردند در صورتی كه دخل و خرج ها با هم همخوانی ندارد.