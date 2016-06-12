بخش ويژه «قرآن و رسانه» راه اندازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اين دوره از نمايشگاه بين المللي قرآن كريم از فردا دوشنبه، ۲۴ خردادماه جاري، مقارن با هفتم ماه مبارك رمضان در محل شبستان اصلي مصلاي بزرگ امام خميني (ره) افتتاح مي شود و به مدت دو هفته به فعاليت خواهد پرداخت.

براي نمايش فعاليتهاي قرآني كشور و جهان اسلام در اين دوره از نمايشگاه، بخشهاي متعددي پيش بيني شده است تا در زمان حضور عموم مردم و به ويژه خانواده هاي قرآن دوست، يك فضاي كلي از وضعيت برنامه هاي قرآني در قالب يك تفرجگاه معنوي در لحظات معنوي افطار ماه مبارك رمضان، براي ايشان رقم بخورد.

نمايشگاه بين المللي قرآن در سال جاري با تغييرات محسوسي در فرم و محتوا همراه بوده است و از اين نظر تلاش شده تا نوآوري هايي در آن ديده شود كه از جمله اين ابتكارات و طرح هاي جديد، نمايش دادن فضا و امكانات رسانه اي جهان اسلام در حوزه قرآن كريم در قالب بخش ويژه قرآن و رسانه است كه با نام "رسم آيينگي" فعاليت خواهد كرد.

در اين بخش ويژه تلاش شده تا قسمتي از امكانات و فضاي رسانه اي كه در خدمت به نشر و ترويج قرآن كريم در دنيا به فعاليت مشغول هستند، براي عموم مردم و نيز مسئولان قرآني كشور به نمايش درآيد و هدف از راه اندازي آن، نشان دادن ظرفيت هاي رسانه اي دنيا در حوزه قرآن كريم است.

پخش برنامه هاي ۲۰ شبكه تلويزيوني قرآني در مانيتورهاي مجزا و ۲۰ شبكه راديويي مختص قرآن كريم از كشورهاي مختلف دنيا در دستگاه هاي راديو تفكيك شده كه قابليت ديدن و شنيدن توسط بازديدكنندگان را دارد و نيز معرفي برخي سايت هاي پربازديد داخل كشور در حوزه فعاليت هاي آموزشي، تبليغي و پژوهشي قرآن كريم، همچنين تابلوهاي اطلاع رساني در موضوعات متنوع قرآن و رسانه، اهم فعاليت اين بخش ويژه را شامل مي شود.

معرفي رسانه هاي قرآني جهان اسلام، نوع فعاليت آن ها، اهداف پيدا و پنهان برنامه سازي در آنها و نيز ظرفيت هاي موجود براي بهره برداري در رسانه هاي داخلي، ارائه نمايه اي از ظرفيت هاي مردمي و خودجوش در قالب شبكه هاي اجتماعي رسانه اي در حوزه قرآن كريم و نيز رسانه هاي مكتوب، از ديگر اهداف و قسمت هاي درنظر گرفته شده براي اين بخش ويژه به شمار مي رود.

همچنين اين بخش ويژه تلاش دارد تا محلي براي گردهمايي اصحاب رسانه و گروه هاي مردمي علاقه مند به رسانه در طول برگزاري بيست و چهارمين دوره نمايشگاه بين المللي قرآن كريم باشد تا با شناخت بهتر از ظرفيت هاي موجود در حوزه رسانه، گام هاي بلندتري در اين زمينه براي ترويج فرهنگ قرآني برداشته شود.