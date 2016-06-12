به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالناصر همتي، رئيس‌كل بيمه مركزي در ديدار صميمانه با مديران عامل شركت‌هاي بيمه از آن‌ها خواست اميد را سرلوحه فعاليت‌هاي خود قرار دهند و با اخلاق حرفه‌اي به اعتلاي صنعت بيمه كمك كنند.

همتي هدف از برگزاري اين مراسم را بهره‌مندي از تجربيات و نظرات مديران عامل شركت‌هاي بيمه دانست و گفت: اميدوارم با همراهي و همسويي مشترك بتوانيم مشكلات موجود در صنعت بيمه را برطرف كنيم.

رئيس‌كل بيمه مركزي با تأكيد بر نظارت و حمايت در كنار يكديگر گفت: نظارت بيمه مركزي بايد با حمايت از شركت‌هاي بيمه همراه باشد و ما اصرار داريم در كنار نظارت و انضباط مالي، از توسعه و بقاء شركت‌هاي بيمه حمايت كنيم و هيچ‌كدام را بر ديگري مقدم نمي دانيم. در واقع نظارت بر صنعتي قابل ‌اجراست كه قدرتمند، استوار و قابل تكيه باشد.

همتي بابيان اين مطلب كه مدتي كه در صنعت بيمه نبودم، همواره نسبت به تصميمات اين صنعت حساس بوده و هر جا كه احساس كردم تصميمات مأخوذه به ضرر صنعت بيمه بوده، به روساي كل وقت اعلام كردم، گفت: حذف عجولانه تعرفه‌ها يكي از تصميماتي بود كه مي‌توانست در چند مرحله عملياتي شود اما يك‌باره صورت گرفت و شوك بزرگي به بازار بيمه وارد شد.

وی ادامه داد: تصميم ديگر افزايش سرمايه شركت‌هاي بيمه جنرال به ۲۵۰ ميليارد تومان و شركت‌هاي اتكايي ۴۰۰ ميليارد تومان بود كه بازهم مخالفت كردم چراكه با اين روش ضمن اينكه با تمام كشورهاي منطقه فاصله چند برابري دارد عملاً اداره صنعت بيمه از سوي متخصص‌ها به دست صاحبان ثروت سپرده مي‌شود و حال كه اين افزايش براي عمده ي شركت‌هاي بيمه عليرغم گذشت ۴ سال ميسر نشده است بايد براي تمديد مهلت‌ تأمين آن ساعت‌ها دليل بياوريم و براي اجراي آن زمان بخريم.

رئيس‌ كل بيمه مركزي در خصوص بيمه اتكايي اجباري هم گفت: بيمه اتكايي اجباري ماهيتاً ربطي به تصدي‌گري ندارد كه الآن اين دو را باهم قياس كنيم. درست است كه بيمه اتكايي اجباري در خيلي از كشورها جمع شده يا كاهش زيادي پيدا كرده است، اما آيا ساختار كشور ما پاسخگوي اين كاهش سريع است!؟ شرايط اجتماعي، اداري و اقتصادي كشور ما به‌گونه‌اي است كه نمي‌توانيم برخي از كارها را بدرستي و قطعيت انجام دهيم. صِرف نظارت بدون داشتن ابزارهاي لازم معلوم نيست عاقبت خوبي براي صنعت ببار بياورد.

رئيس شوراي عالي بيمه با تأكيد بر اهميت اجرايي شدن حاكميت شركتي در صنعت بيمه گفت: بايد به سمتي برويم كه با كمك ابزارهاي موجود، فشار سهامداران بر روي مديران عامل و اعضاي هيئت‌مديره شركت‌هاي بيمه را كم و شرايطي فراهم كنيم تا مديران عامل بتوانند با استقلال، تصميمات درست براي اداره شركت اتخاذ كنند كه حضور اعضاي مستقل غيراجرايي در هيئت‌مديره شركت‌هاي بيمه مي‌تواند به اين مهم كمك كند.

وي وضعيت صنعت بيمه در شرايط فعلي را مهجور دانست و گفت: حضور روابط عمومي شركت‌هاي بيمه در حوزه اطلاع‌رساني و تبليغات بايد تقويت شود تا نقش واقعي صنعت بيمه كه همان ايجاد اطمينان و آرامش در ميان جامعه است، براي مردم ملموس و عيني شود.

وي خاطرنشان كرد: بيمه مركزي هم براي تحقق اين مهم همگام با شركت‌هاي بيمه اقدام خواهد كرد و مسير را براي آن‌ها هموارتر مي‌كند.

رئيس‌كل بيمه مركزي دفاع از صنعت بيمه در دولت را از مهم‌ترين برنامه‌هاي خود اعلام كرد و گفت: دفاع از صنعت بيمه و توسعه خدمات آن در بين احاد مردم را در اولويت كاري خود قرار داده‌ام.

وي مسائل مطرح شده در حوزه كسري ذخاير فني را يك مشكل قديمي دانست و گفت: مطمئنم اين موضوع نيز با تدبير بيمه مركزي و همراهي و مشاركت شركت‌هاي بيمه حل مي‌شود.

وي در خصوص درخواست مديران عامل شركت‌هاي بيمه براي بازنگري آئين‌نامه هاي موجود در صنعت بيمه گفت: چون من طعم آئين‌نامه‌هاي غيرعملياتي در بانك را چشيدم مطمئناً اين بار با نگرش جديد و باهدف حمايت از شركت‌هاي بيمه آئين‌نامه ها را بازنگري خواهيم كرد اما از شركت‌هاي بيمه نيز انتظار دارم به آئين‌نامه‌هايي كه ابلاغ‌ مي شود، احترام بگذارند و مسئوليت بيمه مركزي در قبال بيمه گذاران را درك كنند.

همتي در ادامه خطاب به مديران عامل شركت‌هاي بيمه گفت: در ارائه نرخ و شرايط دقت كنيد؛ نرخ بيمه و تعهدات شخص ثالث دست ما نيست، اما در ساير رشته‌هاي بيمه مي‌توانيم مديريت ريسك داشته باشيم. بيمه مركزي علي‌رغم اينكه با توجه به مصوبه شوراي عالي بيمه مي‌تواند كف نرخ‌ها را اعلام كند اما نمي‌خواهد ورود پيدا كند؛ ولي اگر نرخ شكني و ارائه نرخ هاي غيرفني و رقابت هاي ناسالم ادامه پيدا كند، بيمه مركزي ورود خواهد كرد.

رئيس‌ كل بيمه مركزي ضمن گلايه از تحميل عوارض بر صنعت بيمه گفت: من شخصاً با وضع عوارض براي صنعت بيمه مخالف هستم، صنعت بيمه براي اينكه نفوذش در جامعه بيشتر شود بايد حمايت شود نه اينكه هر عوارضي مي خواهيم بگيريم آن را بر حق بيمه ها اضافه كنيم.

همتي علاوه بر تأكيد بر گسترش بيمه‌هاي عمر در كشور گفت: نرخ سود بيمه‌هاي عمر بايد متناسب با روند سود سپرده هاي بانكي باشد تا در تعهدات آينده خود دچار مشكل نشود. دكتر همتي در پايان از زحمات چهار رئيس كل قبلي بيمه مركزي در ۱۰ سال گذشته قدرداني كرد.