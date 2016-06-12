۲۳ خرداد ۱۳۹۵، ۱۵:۱۸

خطر وقوع سیلاب در خراسان شمالی وجود دارد

بجنورد- معاون اداره کل هواشناسی خراسان شمالی گفت: با توجه به‌پیش‌بینی‌ها و شدت بارش‌ها وقوع سیلاب به‌ویژه فردا در استان دور از انتظار نیست.

نادر نصرتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برای امروز تا روز سه‌شنبه در خراسان شمالی بر اساس بررسی نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی و همچنین تصاویر دریافتی از ماهواره بیانگر عبور جریانات ناپایدار و نفوذ هوای سرد از عرض‌های شمالی در منطقه است.

وی افزود: این ناپایداری‌ها سبب وزش باد شدید در برخی مناطق گاهی باد خیلی شدید با احتمال توفان، افزایش ابر، رگبار و رعدوبرق و مه است.

 معاون اداره کل هواشناسی استان خاطرنشان کرد: همچنین از امروز بعدازظهر تا روز سه‌شنبه در نقاط مستعد احتمال تگرگ خواهد بود.

نصرتی گفت: با توجه به تشدید بارش‌ها از دوشنبه بعدازظهر تا سه‌شنبه به‌ویژه در نیمه شمالی و مرکزی سیلابی شدن رودخانه‌ها و مسیل‌ها و آب‌گرفتگی معابر و خسارت به محصولات باغی و زراعی پیش‌بینی می‌شود.

 همچنین از امروز تا روز سه‌شنبه روند کاهش ۱۰-۸ درجه‌ای دما در استان خواهیم داشت.

کد مطلب 3683844

