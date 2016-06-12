سرمایه سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری اصفهان افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، ندا واشیانی پور پیش از ظهر یک‌شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به بررسی طرح‌ها و لوایح سی و ششمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان اظهار داشت: در این جلسه علنی شش بند را مورد بررسی قرار گرفت که چهار مورد از این لوایح مربوط به توافق نامه‌هایی برای آزادسازی مسیر بزرگراه خرازی، محدوده میدان شورا، طرح خیابان بهشت و خیابان شهید اشرفی اصفهانی و خیابان ابوریحان بیرونی بود که تمام این لوایح به استثنای یکی از این لوایح، مورد تصویب قرار گرفت.

وی اضافه کرد: دو لایحه دیگر نیز که مربوط به پیشنهاد خرید تعداد ۵۱ هزار سهم ۱۰ هزار ریالی شرکت شادی آفرین از شرکت سامان گستر بود و لایحه پیشنهاد افزایش سرمایه سازمان نوسازی و بهسازی شهر اصفهان از پنج میلیارد به شش میلیارد تومان بود که مورد تصویب قرار گرفت.

سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان نیز به ارائه طرحی در خصوص کمک شهرداری به آزادی زندانیان جرایم غیر عمد اشاره داشت و افزود: در این لایحه شهرداری لایحه ۳۰۰ میلیون تومانی را پیشنهاد داد که این طرح برای بررسی بیشتر به کمیسیون مربوطه ارجاع داده شد.

وی در ادامه به تجلیل از خانواده شهدای مدافع حرم در این جلسه علنی شورای اسلاتمی شهر اصفهان اشاره کرد و با بیان اینکه شهدای این مرز و بوم با تقدیم خون خود چراغ راه درست را برایمان روشن کرده اند، ابراز داشت: از همین رو وظیفه ما روشن نگه داشتن نور شهادت با حرکت در راه و هدف شهدا است و مهمترین سلاح برای مقابله با تهاجم و توطئه دشمنان سرلوحه قرار دادن وصایا و اهدف شهداء است.

وی با تاکید بر اینکه همین موضوع سبب ناكام ماندن دشمنان ایران و اسلام در اجرای برنامه هایشان شده است، اضافه کرد: با توجه به این موضوع آنها در دو دهه اخیر سرمایه های زیادی برای از بین بردن ارزش های ناب اسلام و به ویژه ایثار و شهادت به كار گرفته اند، چرا كه ارزش ایثار و شهادت در كشورهای اسلامی به ویژه ایران با فرهنگ عاشورایی عجین شده و مانعی برای تحقق برنامه های آنها شده است.

واشیانی پور تاکید کرد: ایجاد فضای معنویت در جامعه، تغییر نگرش‌ها و معیارها برای خدمت به جامعه، تبلیغ نگرش در راه خدا، معامله با خدای تعالی، مصداق بخشی به معرفت دینی با شاخص‌های اعتقادی، ایمانی، اخلاقی و جهادی در میدان عمل، نماد عینی جهاد و مبارزه با کفر و الحاد و نفاق و انحرافات، نماد و تبلور عینی مقابله با رخوت، سستی و بی تفاوتی در جامعه، نمایش احساس مسؤلیت در قبال جامعه، مصداق بخشیدن به رویکرد های دفاع از ارزش‌ها و مبارزه با ضد ارزش‌ها، استمرار و تداوم مسیر و دفاع از راه پیامبران و ائمه اطهار (ع)، اعلام وفاداری و انتظار عینی عملی حضور و ظهور حضرت امام مهدی (عج)، ترویج وفای به عهد و از خود گذشتگی در خدمت عالمانه و آگاهانه و صادقانه به مردم، نمایش بخشش بخشی از رفاه و آسایش زندگی و ایثار جان در مسیر آرمان های نوع دوستی از کارکردهای مثبت روحیه ایثارگری و شهادت طلبی است.

وی افزود: اعلام همبستگی و وفاداری با تمام شهدا و مجاهدان و مبارزان راه حق در طول تاریخ و دفاع از آرمان‌های الهی و اهداف مقدس آنها، کارا کردن تأثیر ایثارگری و شهادت طلبی در مبارزه با کج‌روی‌ها و انحرافات، بیعت آگاهانه با ولی امر مسلمین جامعه و اعلام وفاداری و آمادگی برای اجرای رهنمودهای معظم له از موارد مهم و اساسی است.

سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: الگوسازی در مسیر تشویق و ترغیب دیگران به منظور کسب روحیه ایثارگری و شهادت طلبی، تحقق وحدت بیشتر در جامعه به دلیل ماهیت اختلاف گریزی ایثارگران و شهادت پیشه گان، ایجاد رعب و وحشت و ترس دائمی در دل دشمنان، بازدارندگی از آلوده شدن جامعه به انحراف و گناه و موارد دیگر نیز از اهمیت بسیاری برخوردار است.

وی اظهارداشت: تکریم خانواده شهدا، دلجویی از آنها و ادای احترام به این افراد قطعا وظیفه همه ما است، همانطوری که رهبر معظم انقلاب به دیدار خانواده شهدا می‌روند و از آنها دلجویی می کنند و همواره مقام شهید و خانواده شهدا رو تکریم می‌کنند.

واشیانی پور با تاکید بر اینکه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و قطعا دلجویی بیشتر از خانواده‌های معظم شهدا یکی از رویکردهای شورای چهارم است، ادامه داد: دلجویی بیشتر از خانواده‌های شهدای انقلاب اسلامی، شهدای دفاع مقدس و شهدای مدافع حرم از رویکردهای شورای اسلامی شهر در دوره چهارم است.