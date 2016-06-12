حمایت از توسعه صادرات محصولات کشاورزی اردبیل/ ضرورت استانداردسازی

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر یکشنبه در بازدید از واحد مرغداری صنعتی اردبیل، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل به پتانسیلهای متعدد استان در محصولات کشاورزی اشاره کرد و گفت: این استان در تولید ۱۰ محصول رتبههای ممتاز کشوری را به خود اختصاص داده است.
عدیل سروی با تأکید به اینکه در تولید گوشت قرمز و گوشت سفید استان اردبیل جزو استانهای شاخص کشور محسوب میشود، اضافه کرد: به منظور توسعه صادرات تولیدات دامی لازم است استانداردهای تولید به استانداردهای جهانی نزدیک شود.
وی افزود: از جمله واحدهای موفقی که توانسته است این نیاز را در بخش کشتار دام تأمین کند کشتارگاه صنعتی آرتا پروتئین است که بر اساس استانداردهای جهانی اقدام به کشتار و بستهبندی گوشت خواهد کرد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان ظرفیت این کشتارگاه را ۲۳ هزار و ۵۰۰ تن عنوان و اضافه کرد: در سطح کشور فقط سه کشتارگاه در این ظرفیت راهاندازی شده است.
به گفته سروی احداث این کشتارگاه در کنار مرغداری صنعتی میتواند به توسعه صادرات گوشت سفید به کشورهای همسایه از جمله روسیه مؤثر واقع شده و در عین حال در تثبیت قیمت داخلی این تولیدات نیز تأثیرگذار باشد.
در این بازدید استاندار اردبیل نیز تولید با هدف صادرات را از اولویتهای بخش دولتی دانست و تأکید کرد: به منظور رونق چنین تولیدی از هرگونه سرمایهگذاری در استان حمایت میشود.
مجید خدابخش افزود: به منظور قدم گذاشتن در حوزه صادرات و کسب سهم مناسب از بازارهای خارجی باید به استانداردهای تولید توجه داشت و لازم است به ویژه در تولیدات کشاورزی و دامی استان این اصل رعایت شود.
وی راهاندازی کشتارگاه صنعتی را زمینهساز ایجاد اشتغال برای دو هزار و ۵۰۰ نفر به صورت مستقیم و دو هزار نفر به صورت غیرمستقیم دانست و تأکید کرد: در عین حال این کشتارگاه زمینهساز توسعه رونق صادرات دامی استان خواهد بود.
استاندار اردبیل با تأکید به ضرورت توجه به ظرفیت مرزی بودن استان و نزدیکی به کشورهای منطقه قفقاز متذکر شد: لازم است به منظور توسعه بازارهای خارجی محصولات کشاورزی و دامی اقدام شود.
خدابخش راهاندازی واحدهای صنعتی با هدف صادرات را در راستای سیاستهای اقتصاد مقاومتی دانست و تأکید کرد: چنین واحدهایی اقتصاد درونزا و برونگرا را تقویت میکنند.
نظر شما