ترکیه درصدد انتخاب سفیر خود در برلین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، منابع دیپلماتیک ترکیه اعلام کردند این احتمال قوت گرفته که «علی کمال آیدین» بعنوان سفیر جدید دولت ترکیه در برلین معرفی شود.

از سوی دیگر دولت ترکیه قرار است «فریدون سینیرلی‌ اوغلو» را نیز به عنوان نماینده جدید در سازمان ملل معرفی کند. وی در حال حاضر معاون وزارت خارجه ترکیه است و در همین راستا چندین ماموریت بین‌المللی و منطقه‌ای مهم برعهده گرفته است.

از سوی دیگر «تابخو بیلغیچ»، سخنگوی وزارت خارجه ترکیه قرار است برای اولین بار به عنوان سفیر این کشور در بلگراد ماموریت خود را آغاز کند.