اقتصادمقاومتی با ارتقا تولیدات کشاورزی محقق می شود

به گزارش خبرنگار مهر، نیاز علی ابراهیمی پاک ظهر یکشنبه در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی که به مناسبت بزرگداشت هفته جهاد کشاورزی در شهرستان آبیک برگزار شد با بیان اینکه جهاد کشاورزی در سالهای گذشته اقدامات موثری را در برای توسعه بخش انجام داده است اظهار کرد: خود ارتقایی محصولات کشاورزی بویژه در تولید محصولات استراتژیک باید موردتوجه جدی قرار گیرد.

وی افزود: در سال ۹۲ خود ارتقایی ۵۲ درصد بودکه در سال ۹۴ این میزان به ۸۲ درصد رسید و مبنا بر این است که این میزان به ۹۲ درصد برسد.

ابراهیمی با بیان اینکه پاشنه آشیل اقتصاد مقاومتی بخش کشاورزی است تصریح کرد: اقتصاد مقاومتی که در سال جاری از سوی مقام معظم رهبری نامگذاری شده است باید تلاش شود که در این جهت و در راستای تحقق این اهداف گامهای خوبی برداشته شود.

وی خاطر نشان کرد: در دولت تدبیر و امید با توجه به برنامه های وزیر جهاد کشاورزی حرکتی در سال ۹۲ شروع شد که برای تولید تمام محصولات کشاورزی برنامه ریزی انجام شده است.

ابراهیمی پاک؛ افزایش تولید در واحد سطح و بهره وری مناسب از منابع آبی را از جمله مهمترین طرح های در دست اقدام جهاد کشاورزی برشمرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: درارتقا بهره وری درتولید محصولات کشاورزی می بایستی بهره وری آب و بهره وری در واحد سطح را مورد توجه قرار داد.

ابراهیمی پاک تاکید کرد: بهره وری تولید را باید ارتقاء بخشید تا افزایش عملکرد در واحد سطح را داشته باشیم.

وی بر لزوم برگزاری برنامه های ترویجی وآموزشی برا ی انتقال دانش به مزرعه و افزایش عملکرد تولید تاکید کرد.

ابراهیمی پاک بیان کرد: امروز باید علاوه بر تولید به صادرات محصولات کشاورزی نیز توجه شود که در این میان محصولاتی همچون گوشت مرغ، شیر، کشمش و پسته باید بیشتر توجه شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین با بیان اینکه ایجاد اشتغال و فرصت های شغلی باید مد نظر کلیه بخش ها و همچنین بخش کشاورزی باشد گفت: حل مشکل اشتغال جوانان، پویایی و رونق اقتصادی را به دنبال خواهد داشت.

ابراهیمی پاک اضافه کرد: پیش بینی ما بر این است که واحدهای نیمه فعال و نیمه کاره استان فعال شود تا کمک بیشتری به اشتغال استان شود.