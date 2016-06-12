رشد ۱۳ درصدی نسخه های کتاب در گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، رضا قوانلو ظهر یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه که در کتابخانه عمومی میرفندرسکی گرگان برگزار شد، گفت: در سال ۹۳، ۶۵۸ هزار و ۴۲۵ نسخه کتاب در سطح استان موجود بوده که این آمار در سال ۹۴ ، رشد ۱۳.۱ درصدی داشته و به ۷۴۵ هزار و ۸۳ نسخه کتاب در سطح استان رسیده است.

قوانلو به تعداد اعضای کتابخانه های عمومی در سطح استان گلستان اشاره کردو افزود: درسال ۹۳، ۴۱ هزار و ۳۱ نفر و در سال ۹۴، ۴۱ هزار و ۴۴۴نفر تعداد اعضای کتابخانه های استان گلستان بوده است.

وی اظهار کرد: فضای کتابخانه ای استان در سال ۹۳، ۲۶ هزار و ۳۳۴ مترمربع بوده که در سال ۹۴، به ۲۶ هزار و ۶۶۲ مترمربع افزایش پیدا کرده است.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان گلستان به تعداد کتابخانه های استان اشاره کرد و گفت: در سال ۹۳، تعداد کتابخانه های استان ۷۰ باب شامل ۲۴ کتابخانه روستایی و ۵۶ نهاد مشارکتی بوده که این آمار در سال ۹۴، به ۷۵ باب کتابخانه رسیده است.

وی افزود: در سال ۹۴ و سه ماه ابتدای امسال با اعتباری بالغ بر ۹۷۰ میلیون ریال بخشی از کتابخانه‎های استان گلستان تعمیر شده است.

قوانلو با بیان اینکه حدود ۲۰۰ نویسنده بومی شناسایی شده اند، تصریح کرد: از آنجایی که حمایت از نویسنده ها برعهده کتابخانه ها نیست ولی ما حدود حدود ۲۰۰ میلیون ریال از نویسندگان گلستانی کتاب خریداری کرده ایم.

وی به آسیب شناسی در زمینه سرانه مطالعه در گلستان اشاره کرد و گفت: مطالعه در استان گلستان به جایگاه اصلی نرسیده است و قرار است پژوهشی انجام شود تا علت استقبال و عدم استقبال از کتابخوانی آسیب شناسی شود.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان گلستان افزود: در سال ۹۳، تعداد ۲۹ انجمن در سطح استان گلستان فعال بود که این تعداد در سال ۹۵ به ۳۰ انجمن رسیده است.

وی با بیان اینکه در سال ۹۴ حدود ۱۶ ایستگاه مطالعاتی در سطح استان داشتیم، تصریح کرد: در این ایستگاه ها ۹۰ عنوان کتاب و در مجموع ۱۵ هزار نسخه کتاب توزیع شده است که مدام در حال شارژ شدن هستند.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان گلستان افزود: در سال ۹۴، ۱۴ نشست استانی در سطح کتابخانه های شهرستان اجرا کرده ایم که استقبال خوبی شد اما تعدا این نشست ها را در سال ۹۵ افزایش داده ایم و تعداد این نشست ها در اردیبهشت سال جاری به ۳۱ نشست رسیده است.

قوانلو با بیان اینکه ۲۰۷ موضوع در این نشست ها مطرح شد، تصریح کرد: ۹۱ موضوع شهر و شهرستان، ۴۴ موضوع مباحث مذهبی و زندگی اسلامی، ۱۷ موضوع دفاع مقدس، ۱۳ موضوع تاریخ ایران و اقوام، ۹ موضوع اموراجتماعی، ۸ موضوع علمی کاربردی و پنج موضوع در رابطه با بهداشت و سلامت بوده است.

وی به تاسیس کتابخانه های روستایی اشاره کرد و گفت: تعداد ۱۸ کتابخانه در سطح روستاها داشته ایم که تعدادی کتابخانه در روستاهای توران ترک، تاتار اولیا و ... نیز به این تعداد اضافه شده است.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان گلستان به همکاری نکردن دهیاری های روستاها اشاره کرد و افزود: ما تمایل داریم در تمامی روستاها کتابخانه تاسیس کنیم اما از سوی دهیاران فضایی برای این کار در اختیار ما قرار نمی گیرد.

قوانلو تصریح کرد: اگر فضا در اختیار ما قرار داده شود با حق مالکیت ۱۰ سال به بالا بحث تجهیز و منابع جذب نیرو را از همان روستا انجام می دهیم.

وی دررابطه با پرداخت سهم نیم درصدی شهرداری‎های استان به کتابخانه‎های عمومی گفت: شهرداری‎های استان در سال ۹۳ مبلغ ۶ میلیارد و ۳۸۹ میلیون و ۱۰ هزار ریال و در سال ۱۳۹۴ مبلغ ۱۲ میلیارد و ۷۵۴ میلیون و ۴۶۰ هزار ریال سهم نیم درصدی خود را به کتابخانه‎های عمومی استان پرداخت کردند.

مدیرکل کتابخانه‎های عمومی گلستان اظهار کرد: در سه ماه ابتدایی سال جاری، یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال از شهرداری‎های استان گلستان بابت سهم نیم درصد حق مشارکت شهرداری ها وصول شده است.