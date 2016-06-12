چهار درصد واحدهای صنعتی خراسان جنوبی مجوز دانش بنیان گرفته اند

به گزارش خبرنگار مهر، عباس جرجانی پیش از ظهر یکشنبه در شورای گفت و گو دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی بیان کرد: در راستای اجرایی کردن سیاست های اقتصاد مقاوتی در استان، تمامی واحد های تولیدی در یک نرم افزار پایش می شوند.

وی از وجود ۴۸۰ واحد صنعتی در استان خبر داد و گفت: از این تعداد، ۲۲۸ واحد تحت ۲۸ آیتم پایش شده و مشکلات آن ها نیز مورد بررسی قرار گرفته است.

جرجانی ادامه داد: نیروی کار در ۷۰ درصد از این ۲۲۸ واحد در مقطع تحصیلی زیر دیپلم قرار داشته که باید مورد توجه قرار گیرند.

وی با بیان اینکه همچنین ۱۹ درصد لیسانس و بالاتر و ۴۴ درصد نیز در مقاطع دیپلم و فوق دیپلم قرار دارند، افزود: تنها چهار درصد از این واحد ها مجوزهای دانش بنیان را گرفته اند.

جرجانی با اشاره به نوع تکنولوژی واحد های پایش شده، بیان کرد: ۷۷ درصد این واحدها دارای تکنولوژی معمولی، ۱۹ درصد فناوری نورین و چهار درصد نیز دانش بنیان هستند.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی خراسان جنوبی افزود: متاسفانه واحد های صنعتی استانی به سمت دانش جدید نرفته و نتوانسته اند شرایط دانش بنیان را نیز رعایت کنند.

۲۰ درصد واحد های صنعتی پایش شده راکت هستند

جرجانی با بیان اینکه ۲۰ درصد واحد های صنعتی پایش شده راکت هستند، افزود: همچنین شش درصد این واحدها فعالیت مقطعی و ۲۰ درصد نیز فعالیت مستمر دارند.

وی با اشاره به علل راکد بودن این دسته از واحدها، بیان کرد: فقدان بازار، کمبود نقدینگی و نقصان ماشین آلات از مهم ترین عوامل رکود این واحدها است.

جرجانی بابیان اینکه از ۲۲۸ واحد پایش شده، ۱۸۳واحد نیز فعال هستند، افزود: ظرفیت واقعی تولید در ۶۹ درصد از این واحدهای فعال زیر ۵۰ درصد است.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی خراسان جنوبی مشکلات بازار، کمبود نقدینگی، نبود متقاضی و تغییر الگوی مصرف را از جمله عوامل پایین بودن ظرفیت واقعی تولید در واحد های فعال دانست.