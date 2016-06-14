مسعود جاهد نوازنده نی، خواننده و همسر مرحوم شیدا جاهد خواننده در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تازه ترین فعالیت های موسیقایی خود بیان کرد: بعد از فوت همسرم خیلی تنها شدم و سعی کردم در خلوت خودم باشم تا اینکه بخواهم در میان مردم حضوری پیدا کنم، البته ماه عسل این خلوت گزیدگی زندگی با سعدی شیراز بود که من را با دنیای ظریف و حساسی از زندگی آشنا کرد. اشعار سعدی به قدری امیددهنده و زیباست که وقتی وارد فضای آثار این شاعر بزرگ شویم بیرون آمدن از آن کار بسیار دشواری است. سعدی بهترین همدم من در این روزهای سخت و دشواری بود که پس از مرگ همسرم تجربه کردم و حالا امیدوارم با تکیه بر این آشنایی بتوانم آثاری را تولید کنم.

وی افزود: طی ماه های اخیر پروژه مجموعه «سعدی خوانی» را آغاز کردم که برگرفته از اشعار سعدی است و بنده آنها را به صورت تصنیف و همخوانی کار کردم. در این فضای موسیقایی حسین رضایی نیا دف، مجید عاصفی سه تار، یگانه تولایی همخوان و بنده به عنوان نوازنده نی و خواننده حضور داریم. «قبله اهل دل» اولین آلبوم، «سر عشق» دومین آلبوم و «هوای دل» سومین آلبوم از مجموعه «سعدی خوانی» است که در ابتدا قرار بود به صورت یک جا منتشر شود اما با توجه به اینکه جمع آوری هر سه آلبوم کار بسیار مشکلی است هر یک از این آثار به صورت جداگانه منتشر می شود.

این نوازنده درباره ویژگی‌های مجموعه «سعدی خوانی» گفت: چیدمان تصنیف های مجموعه نیز به این ترتیب است که ما از ماهور شروع کرده و بعد از ارائه آثاری در دستگاه های اصفهان و شور کار را با بیات ترک به پایان می بریم. به هر ترتیب من تصور می کنم این مجموعه یکی از متفاوت ترین آثار موسیقایی مرتبط با سعدی است که فضای موسیقی کشور تا به حال کمتر با آن روبه رو بوده است. ما در این اثر تلاش کردیم با افکار بدیع یک نوع آوازخوانی مرکب را استفاده کنیم که این بار به جای آواز از تصنیف استفاده شده است.

جاهد در پایان تصریح کرد: این مجموعه از آن دسته آثاری است که من به سراغ آن نرفتم بلکه به صورت کاملا حسی به من الهام شده یعنی در زمانی تصمیم به انتشار این آثار گرفتم که همسرم تازه از دنیا رفته بود و من در شرایطی بودم که اصلا شرایط عادی و معمولی نبود.