۳۰۰ خانوار همدانی پارسال مستمری بگیر صندوق بیمه روستاییان شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی سماواتی پیش از ظهر یکشنبه در کارگروه بیمه روستاییان و عشایر شهرستان همدان گفت: خانوارهای روستایی و عشایری با پرداخت ۲ تا ۳ سال حق بیمه می‌توانند مستمری دریافت کنند به‌طوریکه در سال گذشته بیش از ۳۰۰ خانوار در سطح استان توانستند از صندوق بیمه روستائیان و عشایر استان مستمری دریافت کنند.

سماواتی ادامه داد: همچنین در سال گذشته بیش از ۵۰۰ مورد از کارافتادگی به این صندوق ارجاع داده شد که از این تعداد ۱۳۴ مورد تأیید شده و مستمری دریافت کردند.

وی همچنین با بیان اینکه باید دخل و خرج خود را مناسب کنیم، گفت: مفهوم صندوق بیمه روستایی و عشایر از کلمه اقتصاد مقاومتی جدا نیست.

وی با بیان اینکه باید از حق بیمه روستایی و عشایر برای رونق تولید داخلی سرمایه‌گذاری کنیم، عنوان کرد: باید برای کاهش مشکلات در روستاها برنامه ریزی منسجم داشت.

سماواتی با بیان اینکه برای بیمه روستاییان و عشایر پرونده‌ها جمع و اطلاعات آن وارد سامانه شد، افزود: این اقدام مرحله به مرحله انجام شد و از شهریورماه نیز کارگزارانی به شکل مناسب فعالیت خود را آغاز می کنند تا خدمت به روستاییان به خوبی صورت گیرد.

وی با بیان اینکه در استان ۳۵ ستاد تشکیل شده که بیشترین به شهرستان رزن و کمترین به تویسرکان مربوط می‌شود، عنوان کرد: در این ستادها می‌توان تهدیدها را به فرصت تبدیل کرد.

سماواتی با بیان اینکه یکی از مشکلات موجود در استان فرهنگسازی بیمه‌ای است، گفت: در حال حاضر بیش از هزار خانوار عشایری در استان همدان تحت پوشش صندوق اجتماعی بیمه روستائیان و عشایر قرار دارند.

وی با اشاره به قانونمند کردن شارژ کارت هوشمند رانندگانی که به صندوق مراجعه می‌کنند، عنوان کرد: برای عضویت روستاییان زیر ۴۰ سال تأییدیه‌ لازم نیست و ملاک سکونت در روستا و زیر ۴۰ سال است.

وی از اختصاص شناسه بیمه به بیمه‌شدگان روستایی و عشایری خبر داد و یادآور شد: در سال‌جاری براساس برنامه‌های تدوین شده به هر بیمه شده شناسه بیمه تعلق خواهد گرفت.

مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر استان همدان با اشاره به تجمیع کارگزاران به منظور افزایش کیفیت کار گفت: وظیفه کارگزاران در فرهنگسازی دشوار است چراکه آنها باید مشکلات بسیاری را تحمل کنند تا موضوعی نهادینه شود.

سماواتی با بیان اینکه امسال به لحاظ بارندگی سال خوبی است، ابراز امیدواری کرد: کشاورزان و روستائیان بیشتری در صندوق بیمه ثبت‌نام کنند.