۲۳ خرداد ۱۳۹۵، ۱۴:۲۰

برای حضور در رقابتهای جهانی؛

کادر فنی تیم ووشوی جوانان ایران معرفی شد

کادر فنی تیم ووشوی جوانان ایران در دو بخش ساندا و تالوی دختران و پسران برای حضور در مسابقات قهرمانی جهان مشخص شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ششمین دوره رقابتهای ووشوی قهرمانی جوانان جهان طی روزهای ۴ الی ۱۰ مهرماه سالجاری در شهر «بورگاس» بلغارستان برگزار خواهد شد.

برهمین اساس، مسوولان فدراسیون ووشو پس از بررسی‌های لازم اعضای کادر فنی تیم ملی ایران را معرفی کردند.

تمرینات تیم ووشوی جوانان ایران در دو بخش ساندا و تالو از روز پنجم تیرماه، آغاز خواهد شد.

بر این اساس اسامی کادر فنی به شرح زیر است:

ساندا بانوان:
سرمربی: خانم «ژنگ ینان»
مربی: راضیه طهماسبی

تالو بانوان:
سرمربی: خانم «لیو شو یان»
مربی: مریم معماری

ساندا آقایان:
سرمربی: «هوانگ یونگ»
مربی: امیر اوجاقی

تالو آقایان:
سرمربی: «یوان مین»
مربی: علیرضا بهرمن               

