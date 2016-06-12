به گزارش خبرگزاری مهر، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پیامی درگذشت حمید سبزواری پدر شعر انقلاب اسلامی را تسلیت گفت.

در بخشی از این پیام آمده است: درگذشت شاعر انقلابی، متعهد و خستگی ناپذیر «استاد حمید سبزواری» که در طول حیات پرثمر خود معناگر حقیقی رسالت شعر و شاعری در همراهی و همراستایی با آرمان‌های بلند دینی، ملی و انقلابی بود، نه تنها جامعه شعر و ادبیات کشور بلکه آحاد ملت ایران و پاسداران انقلاب اسلامی را نیز در سوگ و اندوه قرار داد.

در این پیام آمده است: بی‌تردید مرحوم حمید سبزواری بخشی از تاریخ و تقویم انقلاب اسلامی ایران بشمار می‌رود، پیر روشن ضمیری که با اشعار وحدت بخش و حماسه ساز خود صحنه‌های شکوهمند و پرمعنایی از انقلاب اسلامی و طریق صیانت از گفتمان متعالی آن را ترسیم و پویایی و گویایی فرهنگ اسلام ناب، مقتدر و تمدن ساز را در معرض شیفتگان فرهنگ و ادبیات پارسی قرار داد.

در ادامه این پیام با اشاره به آثار و پیامدهای سترگ اشعار مرحوم حمید سبزواری در بسیج‌کنندگی جامعه در راستای اهداف و آرمان های انقلاب و میهن اسلامی تصریح شده است: آن شاعر گرانقدر و فرهیخته که همواره مورد عنایت و تفقد مقام معظم رهبری (مدظله العالی) قرار داشت نیز در زمره پاسداران انقلاب اسلامی محسوب می‌شود. شاعری مجاهد که با خلق اشعار پرمغز، جریان ساز و حرکت آفرین خود طلایه دار این مسئولیت بزرگ در عرصه شعر و ادبیات به شمار می رود.

در پایان این پیام با تسلیت درگذشت جانسوز این شاعر پیشکسوت مجاهد، انقلابی و ولایی به مقام معظم رهبری، خانواده معزز وی، جامعه هنر و ادبیات انقلاب و آحاد علاقمندان و ارادت‌مندان ایشان در داخل و خارج از کشور تأکید کرده است: اشعار مرحوم حمید سبزواری که شناسنامه و پژواک انقلاب اسلامی و آیینه‌ی ارزشها و آرمان‌های دینی و انقلابی ملت ایران است، با همت و مجاهدت دیگر شاعران جبهه انقلاب و علاقمندان به آن شاعر فرزانه در منظومه شعر و ادبیات کشور ماندگار و در کنار خلق آثار نو، متکی به سبک سبزواری همچنان گوش نواز حماسه سازان عرصه‌های غیرت، شرف و عزت ایرانی و اسلامی می‌باشد.