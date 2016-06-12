۲۳ خرداد ۱۳۹۵، ۱۴:۰۹

پیام سپاه به مناسبت درگذشت حمید سبزواری/

اشعار مرحوم سبزواری آیینه ارزش‌های انقلابی و دینی ملت ایران است

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پیامی با تسلیت درگذشت حمید سبزواری پدر شعر انقلاب اسلامی، اشعار وی را شناسنامه و پژواک انقلاب و آیینه آرمان‌ها و ارزش‌های انقلابی و دینی ملت ایران دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پیامی درگذشت حمید سبزواری پدر شعر انقلاب اسلامی را تسلیت گفت.

در بخشی از این پیام آمده است: درگذشت شاعر انقلابی، متعهد و خستگی ناپذیر «استاد حمید سبزواری» که در طول حیات پرثمر خود معناگر حقیقی رسالت شعر و شاعری در همراهی و همراستایی با آرمان‌های بلند دینی، ملی و انقلابی بود، نه تنها جامعه شعر و ادبیات کشور بلکه آحاد ملت ایران و پاسداران انقلاب اسلامی را نیز در سوگ و اندوه قرار داد.

در این پیام آمده است: بی‌تردید مرحوم حمید سبزواری بخشی از تاریخ و تقویم انقلاب اسلامی ایران بشمار می‌رود، پیر روشن ضمیری که با اشعار وحدت بخش و حماسه ساز خود صحنه‌های شکوهمند و پرمعنایی از انقلاب اسلامی و طریق صیانت از گفتمان متعالی آن را ترسیم و پویایی و گویایی فرهنگ اسلام ناب، مقتدر و تمدن ساز را در معرض شیفتگان فرهنگ و ادبیات پارسی قرار داد.

در ادامه این پیام با اشاره به آثار و پیامدهای سترگ اشعار مرحوم حمید سبزواری در بسیج‌کنندگی جامعه در راستای اهداف و آرمان های انقلاب و میهن اسلامی تصریح شده است: آن شاعر گرانقدر و فرهیخته که همواره مورد عنایت و تفقد مقام معظم رهبری (مدظله العالی) قرار داشت نیز در زمره پاسداران انقلاب اسلامی محسوب می‌شود. شاعری مجاهد که با خلق اشعار پرمغز، جریان ساز و حرکت آفرین خود طلایه دار این مسئولیت بزرگ در عرصه شعر و ادبیات به شمار می رود.

 

در پایان این پیام با تسلیت درگذشت جانسوز این شاعر پیشکسوت مجاهد، انقلابی و ولایی به مقام معظم رهبری، خانواده معزز وی، جامعه هنر و  ادبیات انقلاب و آحاد علاقمندان و ارادت‌مندان ایشان در داخل و خارج از کشور تأکید کرده است: اشعار مرحوم حمید سبزواری که شناسنامه و پژواک انقلاب اسلامی و آیینه‌ی ارزشها و آرمان‌های دینی و انقلابی ملت ایران است، با همت و مجاهدت دیگر شاعران جبهه انقلاب و علاقمندان به آن شاعر فرزانه در منظومه شعر و ادبیات کشور ماندگار و در کنار خلق آثار نو،   متکی به سبک سبزواری همچنان گوش نواز حماسه سازان عرصه‌های غیرت، شرف و عزت ایرانی و اسلامی می‌باشد.

