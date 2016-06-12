مدیرعامل شرکت نفت برکنار شد/ «کاردر» جای جوادی را گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، علی کاردر به عنوان مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران و عضو اصلی هیات مدیره این شرکت منصوب شد.

جلسه امروز (یکشنبه، ٢٣ خردادماه) هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران با حضور وزیر نفت تشکیل شد و اعضای اصلی هیات مدیره برای دور جدید انتخاب شدند.

علی کاردر نیز که تا پیش از این معاون سرمایه گذاری و تامین منابع مالی شرکت ملی نفت ایران بود، به عنوان مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران و عضو اصلی هیات مدیره این شرکت منصوب شده است.

در ادامه تغییرات مدیریتی در صنعت نفت، اعضای جدید هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران هم انتخاب شدند. بر این اساس بیژن زنگنه، وزیر نفت، علی کاردر مدیرعامل جدید شرکت ملی نفت ایران، سید محسن قمصری، مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران، غلامرضا منوچهری معاون امور توسعه و مهندسی مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، سیداصغر هندی مشاور حقوقی و بین‌الملل وزیر نفت، قدیر موحدزاده مدیر امور مالی شرکت ملی نفت ایران به عنوان عضو اصلی و محسن پاک نژاد به عنوان عضو علی البدل انتخاب شدند.

براساس قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران که هشتم خردادماه امسال از سوی رئیس جمهوری ابلاغ شد، مسئولیت اداره شرکت ملی نفت ایران برعهده هیات‌ مدیره است. (ماده ٢٨) هیات‌مدیره شرکت متشکل از هفت عضو اصلی و دو عضو ‌علی‌البدل است که برای یک دوره چهارساله با پیشنهاد وزیر نفت و تصویب مجمع منصوب می‌شوند که حکم انتصاب آنها به وسیله وزیر نفت صادر می‌شود.

همه اعضای اصلی و علی‌البدل هیئت‌مدیره باید شخص حقیقی باشند. سمت عضویت در هیئت‌ مدیره شرکت، قائم به شخص است. در انتخاب اعضای علی‌البدل باید ترتیب عضویت آنان نیز مشخص شود.