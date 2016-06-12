۲۳ خرداد ۱۳۹۵، ۱۴:۲۶

مدیرکل میراث فرهنگی اردبیل:

اردبیل به قطب نوآوری صنایع‌دستی کشور تبدیل شود

اردبیل – مدیرکل میراث فرهنگی استان اردبیل گفت: این استان ظرفیت تبدیل شدن به قطب نوآوری‌های صنایع‌دستی کشور را دارا است.

به گزارش خبرنگار مهر، کریم حاجی‌زاده ظهر یکشنبه در مراسم تجلیل از برگزیدگان سومین دوره نشان ملی صنایع‌دستی تصریح کرد: این باور عمومی وجود دارد که صنایع‌دستی مختص به استان اصفهان است.

وی افزود: این در حالی است که در خود استان اردبیل نمونه‌های بارزی از نوآوری و خلاقیت و تولید متمایز صنایع‌دستی وجود دارد و نمونه این تمایز را می‌توان در بنای بقعه شیخ صفی‌الدین اردبیلی مشاهده کرد.

به گفته مدیرکل میراث فرهنگی استان در این بنا تضادها و تفاوت‌های عمده رنگ، هندسه و اندازه گنبدها که در معماری کشور بی‌نظیر است مشاهده می‌شود که به شکل مطلوبی در کنار هم مجموعه زیبا و کم‌نظیری از هنر و معماری را به وجود آورده است.

حاجی‌زاده تصریح کرد: این بنا نشان می‌دهد اردبیلی‌ها از گذشته به دنبال ایجاد تمایز در آثار صنایع‌دستی بودند و در واقع روح بزرگ قهرمانان و چهره‌های شناخته شده در عرصه‌های مختلف در جغرافیای این منطقه جاری و سازی است و هم اینک نیز تولیدات صنایع‌دستی استان از تمایز برخوردار است.

وی با اذعان به اینکه صنعت گران استان در سطح جهانی می‌توانند  عرض‌اندام کنند، متذکر شد: لازمه این مهم معرفی تولیدات دستی استان در سطح جهانی است و در این خصوص جلسات هم‌اندیشی متعددی برگزارشده است.

مدیرکل میراث فرهنگی استان معتقد است هنرمند صنایع‌دستی نباید دغدغه بازار داشته باشد و باید سیستم بازاریابی و فروش مجزایی به کمک هنرمند بیاید تا بتواند در بازارهای جهانی موفق عمل کند.

حاجی‌زاده تأکید کرد: در این راستا فعال‌سازی بازاریابی الکترونیکی برای صنایع‌دستی استان ضروری است و انتظار می‌رود معاونت صنایع‌دستی میراث فرهنگی استان در این خصوص فعال‌تر شود.

وی تأکید دارد که سازمان میراث فرهنگی به مرور زمان ظرفیت‌های کم‌نظیر استان را باور می‌کند و لازم است اقدامی صورت گیرد که این استان به مرکز مهم نوآوری‌های صنایع‌دستی تبدیل شود.

مدیرکل میراث فرهنگی استان با تأکید به اینکه این مجموعه بدهکار و ناتوان در مقابل اقدامات هنرمندان است و لازم است شرایط کار برای هنرمندان تسهیل شود.

 

محمد میرزایی ناطق

