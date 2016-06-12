به گزارش خبرنگار مهر، کریم حاجی‌زاده ظهر یکشنبه در مراسم تجلیل از برگزیدگان سومین دوره نشان ملی صنایع‌دستی تصریح کرد: این باور عمومی وجود دارد که صنایع‌دستی مختص به استان اصفهان است.

وی افزود: این در حالی است که در خود استان اردبیل نمونه‌های بارزی از نوآوری و خلاقیت و تولید متمایز صنایع‌دستی وجود دارد و نمونه این تمایز را می‌توان در بنای بقعه شیخ صفی‌الدین اردبیلی مشاهده کرد.

به گفته مدیرکل میراث فرهنگی استان در این بنا تضادها و تفاوت‌های عمده رنگ، هندسه و اندازه گنبدها که در معماری کشور بی‌نظیر است مشاهده می‌شود که به شکل مطلوبی در کنار هم مجموعه زیبا و کم‌نظیری از هنر و معماری را به وجود آورده است.

حاجی‌زاده تصریح کرد: این بنا نشان می‌دهد اردبیلی‌ها از گذشته به دنبال ایجاد تمایز در آثار صنایع‌دستی بودند و در واقع روح بزرگ قهرمانان و چهره‌های شناخته شده در عرصه‌های مختلف در جغرافیای این منطقه جاری و سازی است و هم اینک نیز تولیدات صنایع‌دستی استان از تمایز برخوردار است.

وی با اذعان به اینکه صنعت گران استان در سطح جهانی می‌توانند عرض‌اندام کنند، متذکر شد: لازمه این مهم معرفی تولیدات دستی استان در سطح جهانی است و در این خصوص جلسات هم‌اندیشی متعددی برگزارشده است.

مدیرکل میراث فرهنگی استان معتقد است هنرمند صنایع‌دستی نباید دغدغه بازار داشته باشد و باید سیستم بازاریابی و فروش مجزایی به کمک هنرمند بیاید تا بتواند در بازارهای جهانی موفق عمل کند.

حاجی‌زاده تأکید کرد: در این راستا فعال‌سازی بازاریابی الکترونیکی برای صنایع‌دستی استان ضروری است و انتظار می‌رود معاونت صنایع‌دستی میراث فرهنگی استان در این خصوص فعال‌تر شود.

وی تأکید دارد که سازمان میراث فرهنگی به مرور زمان ظرفیت‌های کم‌نظیر استان را باور می‌کند و لازم است اقدامی صورت گیرد که این استان به مرکز مهم نوآوری‌های صنایع‌دستی تبدیل شود.

مدیرکل میراث فرهنگی استان با تأکید به اینکه این مجموعه بدهکار و ناتوان در مقابل اقدامات هنرمندان است و لازم است شرایط کار برای هنرمندان تسهیل شود.