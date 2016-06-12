۲۸۵كیلوگرم انواع موادمخدر در استان مرکزی توقیف شد/دستگیری۵قاچاقچی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه پلیس، كیومرث عزیزی در تشریح این خبر گفت: در پی تحقیقات ماموران مبارزه با مواد مخدر استان، طی ۴۸ ساعت گذشته و در چهار عملیات جداگانه، ۲۸۵ كیلو و ۸۰۰ گرم انواع مواد افیونی كشف شده است.

وی افزود: در عملیات پلیس مبارزه با مواد مخدر استان مركزی با همكاری سه شهرستان تابعه، ۲۱۸ كیلوگرم تریاك ،۶۳كیلو و ۸۰۰ گرم حشیش و چهار كیلوگرم هروئین کشف و سه دستگاه خودرو نیز توقیف شده است.

عزیزی خاطر نشان كرد: در چهار عملیات صورت گرفته پنج قاچاقچی دستگیر و پس از تشكیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند.

دستگیری ۳۲سارق و كشف ۵۸ فقره سرقت در استان مركزی

معاون عملیات فرماندهی انتظامی استان مرکزی از دستگیری ۳۳ سارق و كشف ۵۸ فقره انواع سرقت در طرح های عملیاتی پلیس استان طی دو روز گذشته خبر داد.

سیامك قاسمی گفت:‌ در دو روز گذشته در عملیات های پلیس استان ۳۲ نفر سارق دستگیر شدند که در بازجویی های مقدماتی از سارقان، ۵۸ فقره انواع سرقت كشف و اموال كشف شده به مالباختگان تحویل شد.

وی اظهار داشت: در این عملیات ها ۱۲ فقره سرقت منزل، ۱۵ فقره لوازم و محتویات داخل خودرو، شش دستگاه موتورسیكلت و ... كشف شد.

كشف ۴ هزار و ۸۸۷ سیگار و تنباكو قاچاق در شهرستان ساوه

در عملیات پلیس شهرستان ساوه چهار هزار و ۸۸۷ نخ سیگار و بسته تنباكو قاچاق در این شهرستان كشف شد.

علی اصغر طالبی، فرمانده انتظامی شهرستان ساوه در این باره گفت: در راستای اجرای طرح کنترل و نظارت بر واحدهای صنفی شهرستان ساوه، مأموران اداره اماكن این شهرستان یك واحد صنفی متخلف را شناسایی كردند که پس از بازرسی از واحد صنفی تعداد چهار هزار و ۸۴۲ نخ انواع سیگار خارجی ، ۴۵ بسته تنباکو و ۶۵ عددقرص متادون را كشف كردند و متصدی واحد صنفی پس از تشکیل پرونده به مراجع قضایی تحویل داهد شد.