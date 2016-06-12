به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا آقامیرزایی ظهر یکشنبه در نشست با مدیران روابط عمومی دستگاه های اجرایی عضو شورای هماهنگی مواد مخدر استان، اظهار داشت: پنج اولویت اعلام شده در ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور شامل پیشگیری از اعتیاد، درمان افراد آسیب دیده از اعتیاد و آسیب های اجتماعی، افزایش مشارکت های مردمی و صیانت اجتماعی، مقابله با عرضه مواد مخدر در سطح خرد و کلان و مدیریت فرابخشی همراه با اقدام و عمل اعلام شده است.

وی با اشاره به اینکه در استان برنامه ریزی لازم برای تحقق اولویت های تعیین شده در حوزه مواد مخدر انجام شده است، گفت: در راستای مبارزه با مواد مخدر اقداماتی از قبیل آموزش دانش آموزان و والدین آن ها در سطح استان با اولویت دانش آموزان دوره دوم متوسطه انجام خواهد شد.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر لرستان با بیان اینکه استاندار لرستان مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان را در راستای آموزش دانش آموزان و اولیای آنها اختصاص داده است، افزود: اجرای یک طرح عملیاتی به منظور پاکسازی مناطق آلوده استان توسط نیروی انتظامی، شورای هماهنگی و سایر دستگاه های عضو شورای مبارزه با مواد مخدر از دیگر اولویت های ما در سال جاری است.

آقامیرزایی با اشاره به اینکه یک منطقه به عنوان پایلوت در راستای مبارزه با مواد مخدر انتخاب خواهد شد، بیان داشت: در سال ۹۳ تنها به سه هزار نفر از معلمان و دانش آموزان در بحث پیشگیری آموزش داده شد که این اقدام در سال ۹۴ افزایش یافت به‌طوریکه ۲۰ هزار معلم و ۳۰۰ هزار دانش آموز در این زمینه سال گذشته آموزش داده شدند.

بنابر این گزارش، در این جلسه مدیر روابط عمومی صدا و سیمای مرکز لرستان به عنوان رئیس کمیته اطلاع رسانی شورای هماهنگی ستاد مبارزه با مواد مخدر انتخاب و مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی به عنوان نائب رئیس وی انتخاب شد.