همایش مدیران موسسات قرآنی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست خبری «تشریح فعالیت‌های اتحادیه تشکل‌های قرآن و عترت کشور در ماه مبارک رمضان» صبح امروز ۲۲ خرداد در محل اتحادیه برگزار شد.

«برگزاری ۶۵ محفل انس با قرآن در شهرستان‌ها و روستای های استان تهران»

در این جلسه حسن محمدی، مدیرعامل اتحادیه تشکل‌های قرآن و عترت کشور با اشاره به برنامه‌های قرآنی ماه مبارک رمضان در استان تهران گفت: این اتحادیه مسئولیت برگزاری برنامه‌های قرآن و عترت در استان تهران را برعهده گرفته و با توجه به اختصاص بودجه برنامه‌ها شامل چهار محور اصلی است.

وی ادامه داد ۶۵ محفل انس با قرآن کریم شامل ۳۵ محفل در روستاهای اطراف و ۳۰ محفل در شهرها برگزار می‌شود و در این مجالس یک قاری معروف در کنار یک قاری بومی به تلاوت قرآن می‌پردازد.

«برپایی ۱۵ نمایشگاه قرآن اقماری در شهرستان‌های استان تهران»

محمدی اظهار داشت: برگزاری ۱۵ نمایشگاه قرآن کریم در شهرستان‌های استان تهران که هر کدام از آن‌ها به مدت یک هفته است، از دیگر برنامه‌های اتحادیه تشکل‌های قرآن و عترت در ماه رمضان است که اختتامیه آخرین نمایشگاه تبدیل به تکریم خادمان قرآن می‌شود.

«همایش مدیران موسسات قرآنی استان تهران»

وی همچنین از برپایی همایش صمیمی مدیران مؤسسات قرآنی با حضور ۷۰۰ مدیر قرآنی استان که دارای مجوز از وزارت ارشاد و نیز سازمان تبلیغات هستند و بیان نقطه نظرات مدیران و تشریح چگونگی ادغام دو اتحادیه خبر داد.

«رایزنی با سازمان تأمین اجتماعی در خصوص بیمه فعالان قرآنی»

خبرگزاری میزان- مدیر عامل اتحادیه تشکل‌های قرآن و عترت کشور با تأکید بر اینکه امسال "طرح میزان" توسط اتحادیه تشکل‌های قرآن و عترت کشور به سرانجام می‌رسد، از رایزنی اتحادیه با معاونت فرهنگی سازمان تأمین اجتماعی درباره بیمه فعالان قرآنی سخن گفت.

محمدی در ادامه به بیمه فعالان قرآنی اشاره کرد و گفت: متاسفانه بحث بیمه فعالان قرآنی از کانال اصلی خود یعنی وزارت ارشاد پیگیری نشد و ما به طور مستقیم با نماینده بیمه ارتباط پیدا کردیم. اقدامات خوبی در این زمینه انجام شد و مستحضر هستید که باید مبلغی نزدیک به ده میلیارد تومان برای بیمه فعالان قرآنی تخفیف داده شود، اما اگر درصدی از آن هم تأمین اعتبار شود با توجه به قولی که دوستان در بیمه به ما دادند این امر محقق می‌شود.

«عقد تفاهم نامه با بیمه ایران در راستای ارائه خدمات بیمه تکمیلی به فعالان قرآنی»

وی تصریح کرد: طی تعاملاتی که با وزارت اقتصاد داشتیم، توانستیم با دستور این وزارتخانه بیمه ایران را به مدد فعالان قرآنی بیاوریم. هر فعال قرآنی که در سایت اتحادیه ثبت نام کند و بیمه پایه داشته باشد، می‌تواند در این طرح ثبت نام و از مزایای آن استفاده کند.

«راه اندازی رصدخانه مجازی اطلاعات قرآنی»

مدیرعامل اتحادیه تشکل‌های قرآن و عترت کشور با اشاره به طرح میزان خاطرنشان کرد: اتحادیه تشکل‌های قرآن و عترت طی چند ماه گذشته، طرحی را جهت جمع‌آوری اطلاعات مؤسسات قرآنی آغاز کرده است که به‌عنوان یک پایگاه اطلاع‌رسانی در کشور از سوی مخاطبان رصد و به‌عنوان یک رصدخانه مجازی در اختیار قرار گیرد، این طرح که «میزان» نامگذاری شده است در حال حاضر در حال تکمیل است که امیدواریم بخشی از این درگاه تا پایان ماه رمضان آماده شود.

«برپایی طرح‌های فاخر موسسات در حوزه حفظ قرآن»

محمدی با اشاره به اینکه اتحادیه تشکل‌های قرآنی در حوزه حفظ ورود داشته است، تصریح کرد: این اتحادیه با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر تربیت ۱۰ میلیون حافظ قرآن کریم، در زمینه حفظ قرآن طرح‌های فاخری را با همکاری مؤسسات مجری اجرا کرده است که می‌توان به طرح ملی رحله که در تابستان برای نوجوانان در زمینه حفظ ۴ جزء قران کریم است، اشاره کرد و همچنین طرح «پنجره‌ای رو به آسمان» نیز در ماه رمضان یکی دیگر از طرح‌های حفظ است که امیدواریم با اختصاص بودجه بتوان این فرصت را غنیمت دانست.

اعطای ۸۰ میلیارد ریال وام قرض الحسنه به موسسات در سال ۹۴/ عدم حمایت مسئولین از موسسات جای تأسف دارد

وی به عملکرد مؤسسات قرآنی در سال گذشته تأکید و خاطرنشان کرد: مؤسسات قرآنی همواره به صورت خودجوش در حال فعالیت قرآنی هستند که در این راستا، اتحادیه تشکل‌های قرآنی در سال گذشته ۸۰ میلیارد ریال به‌عنوان وام قرض‌الحسنه به مؤسسات قرآنی پرداخت کرد که این موضوع به نوعی برای اولین بار در نظام بی‌سابقه بوده است و این وام موجب سرپا ایستادن مؤسسات قرآنی تاکنون شده است زیرا در سال ۹۴ ریالی بودجه به حوزه قرآن تزریق نشد که جای تأسف دارد.

«اختصاص تتمه بودجه سال ۹۰ به طرح‌های فاخر آموزشی موسسات»

مدیرعامل اتحادیه تشکل‌های قرآنی درباره اعتبارات سال ۹۰ بیان کرد: تتمه‌ای از اعتبارات سال ۹۰ باقی مانده بود که با تصویب شورای توسعه فرهنگ قرآنی، بخش از این اعتبارات به کمیسون آموزش عمومی اختصاص یافت و مبلغ یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون به اتحادیه تشکل‌های قرآنی واریز شد و بنابر مصوبه مقرر بود که از طریق طرح‌های مؤسسات قرآنی هزینه شود و طرح‌های مختلفی هم بر اساس فراخوانی که داشته‌ایم برای اختصاص اعتبار اخذ شده است. تاکنون بیش از ۵۰ طرح ملی به تصویب رسیده است که امیدواریم تا پایان تیرماه بتوانیم این اعتبار را به طرح‌های آموزشی اختصاص بدهیم.

«اعلام فراخوان عمومی و ملی طرح‌های فاخر قرآنی ویژه اربعین»

محمدی در پایان خاطرنشان کرد: به تازگی دبیر شورای راهبری قرآنی مراسم اربعین را به‌عهده اتحادیه گذاشته است که به‌دنبال آن، فراخوان عمومی و ملی طرح‌های فاخر قرآنی ویژه اربعین اخذ شد که امیدواریم برای کیفیت بخشی مراسم اربعین امسال، با یک وحدت روحیه و انسجام با دستگاه‌های قرآنی، این مراسم را با کیفیت و معنوی برپا کنیم.