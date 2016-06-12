به گزارش خبرگزاری مهر، قاسم مالدار، مجری طرح‌های بزرگراهی سازمان مهندسی و عمران شهر تهران ضمن اعلام پیشرفت ۷۵ درصدی پروژه احداث پل شرق به شمال تقاطع بزرگراه نیایش با بزرگراه شهید چمران، از آغاز عملیات قالب بندی و آرماتوربندی عرشه این پل سواره رو خبر داد و گفت: عملیات احداث پل شرق به شمال ظرف ۳ هفته‌ آینده وارد مرحله بتن ریزی عرشه خواهد شد.

به گفته وی، مجموعه اقدامات عمرانی شامل تحکیم بستر، خاکبرداری و احداث دیواره‌های بتنی در ضلع شمالی پل شرق به شمال تقاطع بزرگراه نیایش با بزرگراه شهید چمران به اتمام رسیده و تکمیل شیبراهه جنوبی تقاطع نیز بلافاصله پس از اخذ مجوز ترافیکی از پلیس راهور تهران بزرگ تسریع خواهد شد.

مجموعه پل‌های ولایت در تقاطع بزرگراه نیایش با بزرگراه شهید چمران، از گذشته فاقد رمپ راستگرد شرق به شمال بوده است و تامین این مسیر دسترسی از طریق احداث یک پل جهتی روی لوپ جنوب به غرب انجام خواهد گرفت. این اقدام علاوه بر کمک به روان سازی بار ترافیک در مسیر شرق به غرب بزرگراه نیایش، باعث کاهش محسوس ترافیک در خیابان سئول خواهد شد.