شهرداری با پتانسیل بازیکنان بومی همدان به لیگ دسته دوم صعود کرد

هادی گل محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به صعود تیم فوتبال شهرداری همدان به لیگ دسته دوم اظهار داشت: بیش از ۸۰ درصد بازیکنان تیم فوتبال شهرداری از بازیکنان بومی و ۶۰ درصد از این بازیکنان پرورش‌یافته مکتب شهرداری بودند و تنها ۵ بازیکن غیربومی عضو تیم بودند که آن‌هم به دلیل نبود بازیکنان بومی جذب شد.

وی افزود: آقای گل لیگ دسته سوم از تیم شهرداری همدان بود و عنوان بهترین خط دفاع و بهترین خط حمله لیگ را نیز از آن خود کردیم و از ۲۶ بازی انجام شده تنها یک باخت کسب کردیم و از تمام جهات شایستگی‌های لازم را برای کسب این موفقیت داشتیم.

سرمربی تیم فوتبال شهرداری همدان با اشاره به زمینه‌های موفقیت تیم فوتبال شهرداری همدان گفت: در این فصل افراد زیادی در موفقیت شهرداری دخیل بودند که جا دارد از اعضای شورای شهر، شهردار همدان، مدیریت باشگاه، کادر فنی و هیئت‌مدیره تیم تشکر کنم کمااینکه رئیس و دبیر هیئت فوتبال همدان در حد توان به تیم کمک کردند.

گل محمدی عنوان کرد: تمام عوامل باشگاه اتحاد و همدلی خوبی داشتند و فصلی بسیار کم تنش و بی حاشیه را سپری کردیم و با آرامش و نظم و انضباط تیمی و تمرینات بسیار سخت به این موفقیت بزرگ دست پیدا کردیم.

وی گفت: همچنین ازلحاظ مالی بین تمام تیم‌های لیگ دسته دوم، تیم شهرداری همدان معقولانه‌ترین هزینه مالی را داشت و به‌جرات می‌توانم بگویم بین تیم‌های لیگ دسته دوم بهترین مدیریت هزینه را انجام دادیم.

وی بابیان اینکه شهرداری همدان پتانسیل حضور در لیگ دسته اول فوتبال را دارد، بیان کرد: اگر برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری صورت گیرد و اگر دو سال فرصت داده شود و با یک یا دو باخت همه‌چیز به هم نریزد ظرف یک یا دو سال آینده شهرداری به لیگ یک صعود خواهد کرد.

سرمربی تیم فوتبال شهرداری همدان عنوان کرد: روزی که به شهرداری رفتم قرارداد سفید با این تیم امضا کردم چراکه فوتبال عشق من است و به دنبال کاسبی در این رشته نیستم بلکه دغدغه اصلی در شهرداری آکادمی این تیم و توجه به رده‌های پایه است.