۲۳ خرداد ۱۳۹۵، ۱۴:۴۰

توسط سازمان تامین اجتماعی؛

جشنواره عکس سلفی«من و پدر یا مادر کارگرم» برگزار می‌شود

بوشهر - سازمان تأمین اجتماعی نخستین مسابقه عکس سلفی با عنوان «من وپدر یا مادر کارگرم» و با شعار «من به پدر و مادر کارگرم افتخار می‌کنم» را برای عموم علاقه مندان برگزار می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی در نظر دارد همزمان با هفته بزرگداشت کارگر با هدف ارج نهادن به زحمات و تلاش های کارگران در بخش های مختلف صنعتی، کشاورزی، خدماتی و... و نقش بی بدیل آنان در تعالی ورشد فرزندان و شکوفایی اقتصاد کشور در نظر دارد تا نخستین مسابقه عکس سلفی با عنوان «من وپدر یا مادر کارگرم» و با شعار «من به پدر و مادر کارگرم افتخار می کنم» را برای عموم علاقه مندان برگزار کند.

موضوع:

١- مخاطبان این مسابقه تمامی اقشار جامعه در سطوح مختلف سنی، تحصیلی و... هستند که پدر و یا مادرشان به عنوان کارگر فعالیت می کند.

١-١ منظور از کارگر تمامی کارگران(زن ومرد) شاغل در واحدهای صنعتی، تولیدی و صنفی، رانندگان، قالیبافان، صیادان، کارگران ساختمانی، رفتگران، نیروهای خدماتی شرکت ها و سازمان ها و... است.

١-٢ عکس‌هایی که با استفاده از ابزارهایی مانند مونوپاد، پایه و سلف تایمر گوشی های همراه گرفته شده باشد هم، به عنوان عکس سلفی پذیرفته خواهد شد.

مقررات شرکت در جشنواره:

١- هر عکاس می‌تواند ٣ قطعه عکس شماره گذاری شده را به همراه فایل word از اطلاعات شخصی شامل نام و نام خانوادگی، شماره تلفن و موبایل، آدرس پستی، پست الکترونیک و ذکر موقعیت مکانی عکس، نوع و مدل گوشی را به آدرس پست الکترونیک photo@tamin.ir ارسال کند.

٢- عکس ها باید در محل کار و یا دارای نشانه هایی از کار مانند لباس کار، ابزار کار و... باشند.

٣- پردازش تصاویر در حد تصحیح رنگ و کادر لازم است تا جائیکه خدشه ای به اصل عکس وارد نکند.

٤- عکس‌های منتخب برای استفاده در امور نمایشگاهی، تبلیغاتی، انتشاراتی و اطلاع رسانی برای برگزارکننده با رعایت حقوق معنوی صاحب اثر (درج نام عکاس) محفوظ است.

٥- رأی هیات داوران قطعی و اعتراضی به آن پذیرفته نیست.

٦- به عکس‌های ارسالی بیش از ٣ قطعه و فاقد اطلاعات شخصی ترتیب اثر داده نخواهد شد.

٧- ارسال اثر و شرکت در جشنواره به منزله اعلام مالکیت معنوی عکسهاست. در صورت اثبات خلاف این ، عکس حذف می‌شود و عواقب حقوقی آن به عهده ارسال کننده اثر است.

٨- شرکت در جشنواره به معنی پذیرش مقررات این فراخوان است.

٩- تصمیم گیری درباره مسائل پیش بینی نشده جشنواره بر عهده برگزارکننده خواهد بود.

گاه‌شمار جشنواره:

آخرین مهلت ارسال آثار: ١٥ تیر ماه ١٣٩٥

اعلام نتایج و اهدای جوایز: تیرماه ١٣٩٥( هفته تامین اجتماعی)

جوایز:

عکس اول: لوح تقدیر، تندیس جشنواره و ٣ سکه تمام بهار آزادی

عکس دوم: لوح تقدیر و ٢ سکه تمام بهار آزادی

عکس سوم: لوح تقدیر و ١ سکه تمام بهار آزادی

به ۱۰ عکس برتر:  ٢,٠٠٠.٠٠٠ ریال وجه نقد( کارت اعتباری) پرداخت می شود.

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر می توانید به پایگاه اطلاع رسانی تامین به آدرس اینترنتی مراجعه کنید و یا با شماره زیر تماس حاصل کنید.

تلفن: ٦٤٥٠٣١٥٢-٦٦٥٩٦٦٢١ - ٠٢١ سایت: www.tamin.ir

آدرس الکترونیکی: photo@tamin.ir

کانال های ارتباطی: taminweekly@ و  taminnews@
  
آدرس دبیرخانه: تهران، خیابان آزادی، سازمان تامین اجتماعی، ساختمان شهید معیری، طبقه اول، اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی

