به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی در نظر دارد همزمان با هفته بزرگداشت کارگر با هدف ارج نهادن به زحمات و تلاش های کارگران در بخش های مختلف صنعتی، کشاورزی، خدماتی و... و نقش بی بدیل آنان در تعالی ورشد فرزندان و شکوفایی اقتصاد کشور در نظر دارد تا نخستین مسابقه عکس سلفی با عنوان «من وپدر یا مادر کارگرم» و با شعار «من به پدر و مادر کارگرم افتخار می کنم» را برای عموم علاقه مندان برگزار کند.

موضوع:

١- مخاطبان این مسابقه تمامی اقشار جامعه در سطوح مختلف سنی، تحصیلی و... هستند که پدر و یا مادرشان به عنوان کارگر فعالیت می کند.

١-١ منظور از کارگر تمامی کارگران(زن ومرد) شاغل در واحدهای صنعتی، تولیدی و صنفی، رانندگان، قالیبافان، صیادان، کارگران ساختمانی، رفتگران، نیروهای خدماتی شرکت ها و سازمان ها و... است.

١-٢ عکس‌هایی که با استفاده از ابزارهایی مانند مونوپاد، پایه و سلف تایمر گوشی های همراه گرفته شده باشد هم، به عنوان عکس سلفی پذیرفته خواهد شد.

مقررات شرکت در جشنواره:

١- هر عکاس می‌تواند ٣ قطعه عکس شماره گذاری شده را به همراه فایل word از اطلاعات شخصی شامل نام و نام خانوادگی، شماره تلفن و موبایل، آدرس پستی، پست الکترونیک و ذکر موقعیت مکانی عکس، نوع و مدل گوشی را به آدرس پست الکترونیک photo@tamin.ir ارسال کند.

٢- عکس ها باید در محل کار و یا دارای نشانه هایی از کار مانند لباس کار، ابزار کار و... باشند.

٣- پردازش تصاویر در حد تصحیح رنگ و کادر لازم است تا جائیکه خدشه ای به اصل عکس وارد نکند.

٤- عکس‌های منتخب برای استفاده در امور نمایشگاهی، تبلیغاتی، انتشاراتی و اطلاع رسانی برای برگزارکننده با رعایت حقوق معنوی صاحب اثر (درج نام عکاس) محفوظ است.

٥- رأی هیات داوران قطعی و اعتراضی به آن پذیرفته نیست.

٦- به عکس‌های ارسالی بیش از ٣ قطعه و فاقد اطلاعات شخصی ترتیب اثر داده نخواهد شد.

٧- ارسال اثر و شرکت در جشنواره به منزله اعلام مالکیت معنوی عکسهاست. در صورت اثبات خلاف این ، عکس حذف می‌شود و عواقب حقوقی آن به عهده ارسال کننده اثر است.

٨- شرکت در جشنواره به معنی پذیرش مقررات این فراخوان است.

٩- تصمیم گیری درباره مسائل پیش بینی نشده جشنواره بر عهده برگزارکننده خواهد بود.

گاه‌شمار جشنواره:

آخرین مهلت ارسال آثار: ١٥ تیر ماه ١٣٩٥

اعلام نتایج و اهدای جوایز: تیرماه ١٣٩٥( هفته تامین اجتماعی)

جوایز:

عکس اول: لوح تقدیر، تندیس جشنواره و ٣ سکه تمام بهار آزادی

عکس دوم: لوح تقدیر و ٢ سکه تمام بهار آزادی

عکس سوم: لوح تقدیر و ١ سکه تمام بهار آزادی

به ۱۰ عکس برتر: ٢,٠٠٠.٠٠٠ ریال وجه نقد( کارت اعتباری) پرداخت می شود.

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر می توانید به پایگاه اطلاع رسانی تامین به آدرس اینترنتی مراجعه کنید و یا با شماره زیر تماس حاصل کنید.

تلفن: ٦٤٥٠٣١٥٢-٦٦٥٩٦٦٢١ - ٠٢١ سایت: www.tamin.ir

آدرس الکترونیکی: photo@tamin.ir

کانال های ارتباطی: taminweekly@ و taminnews@



آدرس دبیرخانه: تهران، خیابان آزادی، سازمان تامین اجتماعی، ساختمان شهید معیری، طبقه اول، اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی