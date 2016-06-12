طرح های آب درمانی در آبگرم قزوین اقتصاد منطقه را متحول می کند

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی ظهر یکشنبه در جلسه بررسی وضعیت اجرای پروژه های آب درمانی در مناطق آبگرم و یله گنبد که با حضور مشاوران طرح در استانداری برگزار شد اظهارداشت: استان قزوین ظرفیت های بالایی دارد که اگر شکوفا شود می تواند کشور را اداره کند.

وی افزود:یکی از ظرفیت های ارزشمند چشمه های آبگرم جوشان درشهر آبگرم و یله گنبد است که خوشبختانه ذخیره بسیار ارزشمندی در این حوزه داریم و با حضور سرمایه گذار امیدواریم بتوانیم از این نعمت خدادادی برای توسعه منطقه استفاده کنیم.

معاون عمرانی استانداری قزوین تصریح کرد: اجرای طرح های ایجاد مجتمع های آب درمانی در استان قزوین چون با سلامت مردم ارتباط دارد کاملا اقتصادی است و در صورت برنامه ریزی مناسب می توان منطقه و استان را از لحاظ اقتصادی متحول کرد.

حبیبی یادآورشد: در حال حاضر یک سرمایه گذار درمنطقه یله گنبد حضور دارد اما باید کارها به روز رسانی شود تا بتوانیم افراد بیشتری را برای حضور در این مناطق جذب کنیم.

وی اظهارداشت: با حضور تیم کارشناسی برای انجام مطالعات تخصصی خوشبختانه اطلاعات خوبی در خصوص وضعیت آبهای گرم منطقه بدست آمده که بسیار امیدوارکننده است.

حبیبی تصریح کرد: مطالعات اولیه در منطقه آبگرم و یله گنبد تا حدود ۵۵ درصد انجام شده که برای شروع کار برآورد اولیه ۸۸ میلیارد تومان بود که ۵۵ میلیارد تومان نیز از محل ماده ۱۸۰ قرار بود تخصیص یابد که صفر بود و سال سختی را از نظر اعتباری پشت سر گذاشتیم و نتوانستیم به تعهدات خود عمل کنیم.

وی گفت: امسال کمک خواهیم کرد تا اعتبارات لازم برای تکمیل مطالعات انجام شود تا بتوانیم سرمایه گذاران علاقمند را با انسجام بیشتری دعوت کنیم تا برای مشارکت در کار همراهی کنند.

معاون عمرانی استانداری قزوین تصریح کرد: امسال تسریع در تکمیل مطالعات منطقه آبگرم و یله گنبد در اولویت برنامه های استان است تا بتوانیم این کار بزرگ را عملیاتی کنیم و زمینه حضور سرمایه گذاران بیشتری در استان فراهم شود.

حبیبی اظهارداشت: منطقه آبگرم به دلیل نزدیکی به کانون بازار ۲۰ میلیون نفری و جاده ترانزیت می تواند سرعین دیگیر را در کشور محقق کند و اثار حضور سرمایه گذار در منطقه از هم اکنون دیده می شود و خروج از رکود مسکن در شهر آبگرم از اثار این تحول است.

آبگرم آینده روشنی دارد

وی اضافه کرد: آبگرم اینده روشنی دارد و با تعامل و همکاری صمیمانه فرماندار، بخشدار، شهردار و شورای شهر امیدواریم سرعت کار اجرایی بالاتر رفته و کارها سامان بهتری یابد.