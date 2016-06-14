احسان افشاریان از جمله صداگذاران سینما و تلویزیون ایران در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فعالیت های جدید خود گفت: در حال حاضر بیشتر مشغول انجام یک سری فعالیت های تحقیقاتی درباره صداگذاری در سینمای ایران هستم. این تحقیقات با مشارکت چند کمپانی خارجی در حال انجام است که اطلاعاتی که از این پروژه استخراج می شود در نهایت منتشر و در اختیار سینماگران قرار می گیرد.

وی ادامه داد: در روند این تحقیقات یک سری اطلاعات از نوع صداگذاری در سینمای ایران و سینمای جهان منتقل می شود که می تواند تجربه‌های تحقیقاتی خوبی برای همکاران ما در عرصه صدا در سینما باشد.

این صداگذار توضیح داد: همچنین به تازگی صداگذاری یک تله فیلم با نام «یونس» را به پایان رسانده ام. این پروژه محصول گروه فیلم های تلویزیونی مرکز امور نمایشی سیما و به کارگردانی داریوش یاری است. «یونس» داستان یک نوجوان ۱۵ ساله است که متوجه می شود دروغ های برادراش زندگی فرد دیگری را دچار مشکل کرده است. البته نمی دانم این فیلم چه زمانی قرار است پخش شود.

وی در بخش دیگری از صحبت های خود توضیح داد: علاوه بر این فعالیت ها، صداگذاری چند فیلم کوتاه نیز برعهده داشته ام که کار آنها نیز به پایان رسیده است.

صداگذار فیلم «با دیگران» در پایان بیان کرد: در حال حاضر فیلم «صله سحر» به کارگردانی فرزین مهدی پور را آماده اکران دارم که به تازگی پروانه نمایش گرفته است. این فیلم داستان یک استاد موسیقی است که از اجرای کنسرت در سالن های بزرگ دلزده می شود و تصمیم می گیرد که کنسرت های خیابانی را تجربه کند.