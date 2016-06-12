به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مهدی گلمکانی در نشست تخصصی، آموزشی بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان که با حضور شهردار منطقه ۹، رئیس ستاد راهبری مدیریت محله و مسئولین محیط زیست مناطق، برگزار شد، افزود: میزان تولید دی اکسید کربن در ایران ۱.۵ برابر متوسط جهان است و با اینکه ایران از لحاظ منابع فسیلی در رده نخست جهان قرار دارد ولی به دلیل بالا بودن شدت انرژی در رده یازدهم مصرف انرژی جهان قرار گرفته است در نتیجه موضوع بهینه سازی و کاهش مصرف انرژی به خصوص در ساختمان ها که سهم زیادی را در مصرف انرژی دارند حائز اهمیت است.

وی با تاکید بر اینکه همه باید جایگاه محیط زیست را به خوبی درک کنیم و بدانیم تاثیراتش بر روی زندگی‌مان چیست و در زمان تخریب آن، چه بر سر ما و زندگی مان خواهد آمد گفت: در بحث محیط زیست زمانی برای سخن گفتن نیست و باید هر چه بیشتر به سوی عمل کردن پیش برویم.

گلمکانی گفت: اگر مفهوم محیط زیست به درستی در بدنه مدیریت محله شکل بگیرد دغدغه هایمان بسیار کاهش خواهد یافت. بحث حق و تکلیف مطرح است که حق متوجه ما و شهروندان و تکلیف متوجه حکومت است. ولی متاسفانه درک عمیقی نسبت به موضوع محیط زیست وجود ندارد و این درک بسیار سطحی و مقدماتی است در نتیجه نمی توانیم به هدف عالی خود برسیم.

وی افزود: کار اصلی ما باید ارتباط با مردم و فرهنگ سازی باشد و باید بستر لازم را برای حضور هرچه پر رنگ تر مردم در صحنه حفظ محیط زیست فراهم کنیم.

وی با اشاره به موضوع اصلی این نشست خاطرنشان کرد: باید به شرکت ها و وزارتخانه ها و دیگر اماکن دولتی و غیر دولتی نشان دهیم که با اقدامات کوچک می توانیم میزان مصرف انرژی را به حداقل برسانیم.