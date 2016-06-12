علی ضمیری کامل در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نرخگذاری اماکن ورزشی همدان در سال جاری اظهار داشت: نرخ بیش از ۶۰ درصد مکانهای ورزشی همدان در سال ۹۵ هیچگونه افزایش قیمتی نداشته و صفر بودهاند و مابقی با افزایش ۵ تا ۱۰ درصدی همراه بوده است.
وی افزود: افزایش اندک نرخ مکانهای ورزشی همدان با اعتراض هیئتهای ورزشی استان همدان مواجه شده اما در مقابل اعتراضها و افزایش بیشتر قیمت مقاومت کردهایم تا به ورزش استان صدمهای وارد نشود و اقشار بیشتری از جامعه از فضاهای موجود استفاده کنند.
معاون توسعه ورزش قهرمانی اداره کل ورزش و جوانان استان همدان بابیان اینکه مکانهای ورزشی هزینه نگهداری بسیار بالایی دارد، گفت: انشعابات آب، برق، گاز و هزینههای پرسنلی از این جمله هستند اما با تمام این مسائل سیاست مجموعه، درآمدزایی برای اشخاص نبوده و سعی شده به شکلی این واگذاریها انجام شود که افراد جامعه از آن راحتتر استفاده کنند.
ضمیری عنوان کرد: هدف رشد ورزش در بخش همگانی است که بهسلامت خانوادهها و به طبع آن کمتر شدن هزینههای درمان منتهی می شود.
وی بابیان اینکه ۷۰۰ میلیون تومان درآمد واگذاری اماکن ورزشی همدان در سال گذشته بوده است، بیان کرد: در مقایسه این مبلغ با سایر استانهای کشور درآمد آنها از همدان بیشتر بوده چراکه با رقمهای بسیار بیشتری فضاهای ورزشی موجود خود را واگذار کردهاند.
معاون توسعه ورزش قهرمانی اداره کل ورزش و جوانان استان همدان یادآور شد: بیشتر فضاهای خود را در اختیار هیئتهای ورزشی استان قرار دادهایم اما سایر استانها مکان ها را بیشتر به اشخاص حقیقی واگذار کردهاند.
