بزرگداشت مترجم فقید کتب فلسفی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم بزرگداشت محمدحسن لطفی مترجم فقید کتاب های فلسفی روز پنجشنبه ۲۷ خرداد در تبریز برگزار می شود.
در این مراسم مصطفی شهرآیینی، رحیم رئیسنیا، حسن فتحی و علیاصغر محمدخانی درباره کارنامهی علمی و فرهنگی محمد حسن لطفی سخنرانی خواهند داشت.
استاد محمدحسن لطفیتبریزی از مترجمان شناخته شده متون فلسفی در کشور بود که در سال ۱۳۷۸ درگذشت. از لطفی ترجمههای شاخص و ماندگاری بر جای مانده است که بخشی از این آثار ترجمهی منابع دست اول فلسفه است. از جمله این آثار می توان به مجموعه آثار افلاطون، مجموعه آثار ارسطو، پایدیا در سه جلد، متفکران یونانی در سه جلد، فلوطین در ۲ جلد و تکنگاریهای یاسپرس از فلاسفه بزرگ و ... اشاره کرد.
بنیاد پژوهشی شهریار، مراسم بزرگداشت استاد ترجمه متون اصیل فلسفی به زبان فارسی، شادروان محمد لطفی را در روز پنجشنبه ۲۷ خرداد از ساعت ۱۶ در بنیاد پژوهشی شهریار شهر تبریز واقع در چهارراه باغشمال، برگزار میکند.
