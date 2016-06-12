به گزارش خبرنگار مهر، بعدازظهر یکشنبه در این مراسم معاون صنایعدستی و هنرهای سنتی میراث فرهنگی استان اردبیل به سال بد مالی این حوزه اشاره کرد و گفت: سال گذشته ۱۶ میلیارد ریال اعتبار درخواست کردیم که فقط هشت درصد از آن تخصیص یافت.
علیرضا دباغ عبداللهی متذکر شد: بااینوجود با تلاش هنرمندان در سال گذشته استان اردبیل در بهترین شاخصها رتبه هفت و در بدترین شاخصها رتبه ۹ را کسب کرد.
وی با یادآوری برگزاری ۶۷ کلاس آموزشی در ۱۵ رشته اضافه کرد: دورههای کوتاهمدت آموزش برای ۶۹۵ نفر هنرمند صنایعدستی برگزار شد که از این تعداد ۶۵۱ نفر در مرکز آموزش و ۴۴ نفر در زندان اردبیل آموزش دیدند.
معاون صنایعدستی و هنرهای سنتی میراث فرهنگی استان به برگزاری نمایشگاههای متعدد و شرکت در نمایشگاههای خارجی صنایعدستی اشاره کرد و گفت: در سال ۹۳ نشان استاندارد برای برخی رشتههای صنایعدستی اخذ شد و سال گذشته نیز نشان سه رشته گلیم عنبران، ورنی مغان و جاجیم خلخال را کسب کردیم.
دباغ عبداللهی با اشاره به ثبت آهنگری سنتی در فهرست صنایع ناملموس اضافه کرد: تمامی اهداف کمی حوزه معاونت صنایعدستی با بیش از ۱۰۰ درصد محقق شده است.
وی به صدور ۵۸۸ فقره پروانه فعالیت و دریافت ۱۷ مهر اصالت نیز اشاره و تأکید کرد: آموزش شاغلان نیز برای ۱۰۰ نفر اجرا شده است.
معاون صنایعدستی و هنرهای سنتی میراث فرهنگی استان به صادرات ۵۷۰ هزار دلاری صنایعدستی در سال گذشته اشاره کرد و بیان داشت: علاوه بر این در پی تسهیلات اعطایی برای ۳۰۱ نفر اشتغال ایجاد شده است.
