۲۳ خرداد ۱۳۹۵، ۱۴:۵۵

فعالان برگزیده صنایع‌دستی اردبیل تجلیل شدند

اردبیل – با حضور مسئولان برگزیدگان سومین دوره نشان ملی مرغوبیت، شرکت‌کنندگان در دوسالانه نگاره‌های چوبی کشور، مشارکت‌کنندگان در نمایشگاه‌های خارجی و فعال نمایشگاه استانی تجلیل شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، بعدازظهر یکشنبه در این مراسم معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی میراث فرهنگی استان اردبیل به سال بد مالی این حوزه اشاره کرد و گفت: سال گذشته ۱۶ میلیارد ریال اعتبار درخواست کردیم که فقط هشت درصد از آن تخصیص یافت.

علیرضا دباغ عبداللهی متذکر شد: بااین‌وجود با تلاش هنرمندان در سال گذشته استان اردبیل در بهترین شاخص‌ها رتبه هفت و در بدترین شاخص‌ها رتبه ۹ را کسب کرد.

وی با یادآوری برگزاری ۶۷ کلاس آموزشی در ۱۵ رشته اضافه کرد: دوره‌های کوتاه‌مدت آموزش برای ۶۹۵ نفر هنرمند صنایع‌دستی برگزار شد که از این تعداد ۶۵۱ نفر در مرکز آموزش و ۴۴ نفر در زندان اردبیل آموزش دیدند.

معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی میراث فرهنگی استان به برگزاری نمایشگاه‌های متعدد و شرکت در نمایشگاه‌های خارجی صنایع‌دستی اشاره کرد و گفت: در سال ۹۳ نشان استاندارد برای برخی رشته‌های صنایع‌دستی اخذ شد و سال گذشته نیز نشان سه رشته گلیم عنبران، ورنی مغان و جاجیم خلخال را کسب کردیم.

دباغ عبداللهی با اشاره به ثبت آهنگری سنتی در فهرست صنایع ناملموس اضافه کرد: تمامی اهداف کمی حوزه معاونت صنایع‌دستی با بیش از ۱۰۰ درصد محقق شده است.

وی به صدور ۵۸۸ فقره پروانه فعالیت و دریافت ۱۷ مهر اصالت نیز اشاره و تأکید کرد: آموزش شاغلان نیز برای ۱۰۰ نفر اجرا شده است.

معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی میراث فرهنگی استان به صادرات ۵۷۰ هزار دلاری صنایع‌دستی در سال گذشته اشاره کرد و بیان داشت: علاوه بر این در پی تسهیلات اعطایی برای ۳۰۱ نفر اشتغال ایجاد شده است.

 

محمد میرزایی ناطق

