بی اطلاعی مجدد فدراسیون بوکس از مبارزه اخیر محرابی/ یک شانس کم شد

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که فدراسیون بوکس در حال نامه نگاری برای رفع محرومیت نماینده ۴۹ کیلوگرم برای حضور در رقابتهای باکو بود با یک شوک دیگر مواجه شد. این بار سجاد محرابی بوکسور وزن ۷۵ کیلوگرم تیم ملی که سابقه مشت زنی بدون اجازه از مسئولان فدراسیون در رینگ چین را داشت باز هم در رقابتهایی دیگر حضور داشته که البته این حضور برایش دردسرساز شده است.

بر اساس قوانین آیبا هر بوکسوری که در رقابتهای حرفه ای و یا رزمی شرکت کند حق حضور در مسابقات آماتور را نخواهد داشت. با این حساب علاوه بر امید احمدی صفا در ۴۹ کیلوگرم که البته خیلی شانس کسب سهمیه نداشت، سجاد محرابی بوکسور وزن ۷۵ کیلوگرم تیم ملی هم به دلیل شرکت در مسابقات غیر آماتور تانزانیا از حضور در این رقابتها محروم شد.

روح الله حسینی نایب رئیس فدراسیون بوکس در گفتگو با خبرنگار مهر با تایید این خبر گفت: بله متاسفانه آیبا مجددا در اطلاع رسانی دیرهنگام این موضوع را به ما گفت که دو بوکسور ما شانسی برای حضور در این رقابتها ندارند. البته ما در لیست خود نام سیاوش امیدی را هم در وزن ۷۵ کیلوگرم داده بودیم که بر این اساس وی به جای محرابی به باکو اعزام خواهد شد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا شما از بارزه اخیر محرابی اطلاع داشتید گفت: خیر من در این خصوص چیزی نمی دانستم و شاید محرابی مثل مرتبه قبلی که به چین رفته بود این موضوع را به اطلاع مربیان خود رسانده است. امیدورام که تیم ملی در باکو بتواند سهمیه المپیک بوکس ایران را افزایش بدهد.