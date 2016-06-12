تبلیغات و اطلاع رسانی مهمترین اصل در مقابله با اعتیاد است

به گزارش خبرنگار مهر، سلیم کریمی ظهر یکشنبه در جلسه شورای مبارزه با مواد مخدر اظهار داشت: تقویت مقابله با بحث پیش ‌سازها در کردستان از اولویت‌ های مهم شورای هماهنگی مبارزه با اعتیاد است.

وی افزود: برنامه‌ ریزی برای ایجاد فضا سازی مناسب شهری در زمینه مبارزه و مقابله با اعتیاد در این هفته انجام شده است و تبلیغات یک دست در این زمینه باید اولویت‌ همه دستگاه‌های عضو شورا باشد.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر کردستان بیان کرد: در این هفته همچنین در پنج استان کشور همزمان مواد مخدر کشف شده امحا می شود.

کریمی یادآور شد: برگزاری همایش بزرگ پیشگیری از اعتیاد در چهارمین روز از این هفته، برپایی نمایشگاه با موضوع اعتیاد، برگزاری مسابقات ورزشی، نشست ‌های مطبوعاتی، بازدید از مراکز درمانی و حضور مسؤولان ذیربط در نماز جمعه و سخنرانی‌ های قبل از خطبه از دیگر برنامه‌ هایی است که همزمان با هفته مبارزه با مواد مخدر در استان اجرا می ‌شود.

وی در بخش پایانی سخنان خود ادامه داد: در بحث پیشگیری و مبارزه با اعتیاد چهار گروه هدف شامل محلات، محیط ‌های آموزشی و محیط کار هدف ‌گذاری شده و برنامه ‌های آموزشی مختلفی نیز با توجه به این طیف ‌ها و جامعه هدف برگزار می ‌شود.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر کردستان گفت: این استان در زمینه مواد مخدر جزو استان‌ های پاک کشور است و کمترین کشفیات را در این زمینه داریم.

کریمی اظهار داشت: در حال حاضر جدیدترین رویکرد در مبارزه با مواد مخدر اجتماعی ‌کردن این موضوع است و انتظار می رود این روند در استان کردستان به بهترین شکل اجرایی شود.