اتاق خبرنگاران در بهشهر ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود فلاح ظهر یکشنبه در دیدار اعضای بسیج رسانه با امام جمعه شهرستان گفت: این اداره متعلق به خبرنگاران است و سعی داریم اتاق و مکان مستقلی در این اداره به خبرنگاران اختصاص یابد و خبرنگاران نیز با حضور به‌موقع، اطلاع‌رسانی مناسب از برنامه‌ها داشته باشند

عباس داودی، مسئول بسیج رسانه شهرستان بهشهر گفت: هشت سایت خبری در بهشهر فعال است که بسیج رسانه در اسفند ۹۴ با حضور ۳۰ تن از اهالی رسانه شامل خبرنگاران، مسئول روزنامه و رسانه، موزع روزنامه و مسئولان فرهنگی شکل گرفت و اعزام خبرنگار به راهیان نور انجام شد و در این راستا بهشهر در ۳۲ ناحیه توانست رتبه برتر استان را کسب کند.

وی افزود: در پوشش رسانه‌ای شهدای مدافع حرم نیز بهشهر بسیار خوب وارد شد و خوش درخشید.

داودی گفت: گام نهادن در راستای اهداف و ارزش‌های انقلاب و امام و رهبری از مهم‌ترین اهداف ما است که امیدواریم با حمایت‌های امام‌جمعه بهشهر در راستای اهداف خود موفق باشیم.