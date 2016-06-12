۲۳ خرداد ۱۳۹۵، ۱۴:۳۱

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بهشهر:

اتاق خبرنگاران در بهشهر ایجاد می شود

بهشهر - رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بهشهر از ایجاد اتاق ویژه خبرنگاران برای اطلاع رسانی مطلوب در این اداره خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود فلاح ظهر یکشنبه در دیدار اعضای بسیج رسانه با امام جمعه شهرستان گفت: این اداره متعلق به خبرنگاران است و سعی داریم اتاق و مکان مستقلی در این اداره به خبرنگاران اختصاص یابد و خبرنگاران نیز با حضور به‌موقع، اطلاع‌رسانی مناسب از برنامه‌ها داشته باشند

عباس داودی، مسئول بسیج رسانه شهرستان بهشهر گفت: هشت سایت خبری در بهشهر فعال است که بسیج رسانه در اسفند ۹۴ با حضور ۳۰ تن از اهالی رسانه شامل خبرنگاران، مسئول روزنامه و رسانه، موزع روزنامه و مسئولان فرهنگی شکل گرفت و اعزام خبرنگار به راهیان نور انجام شد و در این راستا بهشهر در ۳۲ ناحیه توانست رتبه برتر استان را کسب کند.

وی افزود: در پوشش رسانه‌ای شهدای مدافع حرم نیز بهشهر بسیار خوب وارد شد و خوش درخشید.

داودی گفت: گام نهادن در راستای اهداف و ارزش‌های انقلاب و امام و رهبری از مهم‌ترین اهداف ما است که امیدواریم با حمایت‌های امام‌جمعه بهشهر در راستای اهداف خود موفق باشیم.

