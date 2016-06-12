مشکلات کلان واحدهای تولیدی خراسان جنوبی رفع شود

به گزارش خبرنگار مهر، محسن احتشام پیش از ظهر یکشنبه در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی با اشاره به شعار سال جاری، اظهار کرد: باید مولفه های اقتصاد مقاومتی را اجرایی کنیم.

وی ادمه داد: توسعه و افزایش صادرات، رفع بیکاری، خروج از رکود بازار و اجرای سیاست های دولت نیاز به برنامه عملیاتی و دقیق دارد.

احتشام با بیان اینکه باید بر اساس واقیعت ها به مشکلات بنگریم، اظهار کرد: تصورات برخی مسئولان از فضای کسب کار با واقعیات آن بسیار متفاوت است.

وی با اشاره به واحدهای تولیدی راکت در استان، بیان کرد: باید با تصمیم گیری و اقدام به موقع از تعطیلی این واحد های جلوگیری شود.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان جنوبی با تاکید بر اینکه باید مشکلات واحدهای تولیدی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد، افزود: عوامل کلانی برخی از این واحد ها را دچار مشکل کرده و باید رفع شوند.

وی با بیان اینکه باید مجری مولفه های اقتصادی و خط مشی دولت باشیم، افزود: ما همواره رهنمودهای رهبری، منافع عموم و سیاست های دولت را دنبال می کنیم.

احتشام با اشاره به انعقاد تفاهم نامه اتاق بازرگانی و بنیاد ملی نخبگان، بیان کرد: این تفاهم نامه در راستای دانش فنی استان، تبادل نظر نخبگان، تجار و بازرگانان در عرصه تولید امضا شده است.

وی با بیان اینکه هدف ما رفع موانع تولید است، اظهار کرد: باید حرف ها و تصمیمات عملی شود در غیر این صورت نتیجه مطلوبی نخواهیم گرفت.

احتشام ادامه داد: بیشتر واحدهای تولیدی در اجرایی کردن قوانین و نیروی کار متخصص دچار مشکل بوده و باید مورد توجه قرار گیرند.