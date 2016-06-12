لزوم برنامه ریزی منسجم درپرکردن اوقات فراغت دانش آموزان کرمانشاهی

به گزارش خبرنگار مهر، فضل الله رنجبر ظهر امروز یکشنبه در جلسه غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان در ایام تابستان، که در محل سالن جلسات فرمانداری کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان و نسل آینده ساز کشور از موضوعات مهمی است که باید همه دستگاه های اجرایی به آن توجه داشته باشند و فضای مناسبی برای تربیت نوجوانان با فرهنگ دینی و انقلابی مهیا کنند.

وی تصریح کرد: همه ارگانه ها به ویژه شهرداری، آموزش و پرورش، مراکز کتابخانه ها، کانون پرورش فکری کودک و نوجوان و.... باید با برنامه ریزی صحیح شرایط مناسبی برای پر کردن اوقات فراغت نوجوان در قالب های گوناگون فرهنگی، ورزشی و... فراهم کنند.

فرماندار کرمانشاه بر برنامه ریزی منسجم در راستای بهینه سازی اوقات فراغت نوجوانان تاکید و خاطر نشان کرد: پایه ریزی برنامه های متنوع و هدفمند در این زمینه الزامی است و باید با اولیت دادن به مناطق محروم و حاشیه ای روستاها و بخش ها اهتمام لازم را در دستور کار قرار داد دهیم.

در ادامه از سوی مسئولان آموزش و پرورش نواحی با اشاره به آمار کانون های مستعد و کوشا در پر کردن اوقات فراغت نوجوانان عنوان شد بیش از ۵۵ کانون در ناحیه یک، ۳۵ پایگاه در ناحیه ۲، ۱۶ پایگاه در ناحیه سه و همچنین ۱۳ مرکز فرهنگی کانون های پرورش فکری در ۴۴ رشته تلاش لازم در غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان را مورد توجه قرار خواهند داد.

همچنین در این جلسه مقرر شد، شهرداری کرمانشاه بوستان و مراکز آموزش قرآن کریم برای پر کردن اوقات فراغت دانش آموزان به نحوی شایسته را مهیا کند و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کرمانشاه با مساعدت مجتمع فرهنگی شهید آوینی کلاس های آموزشی با تخفیف ۵۰ درصدی در رشته های گوناگون طراحی، بازیگری، نقاشی، کلاس های قرآن و... را در دستور کار قرار دهند‌.