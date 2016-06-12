واكنش حسين فريدون به عدم حضورش در جلسات دولت

به گزارش خبرنگار مهر، حسين فريدون دستيار ارشد رييس جمهور در حاشيه مراسم ختم مادر اخوان فلاح زاده در پاسخ به سوالی مبنی بر اينكه علت غيبت شما در برنامه هاي رييس جمهور و جلسات هيات دولت چيست، گفت: من در جلسات دولت هستم و هيچ غيبتی هم ندارم.